Daniel Arenas, en compañía de sus colegas, tuvo que dar triste y lamentable noticia en pleno programa al aire

Daniel Arenas se robó las miradas de millones de personas con su trabajo en Hoy día, donde conquistó a los televidentes con su personalidad, su estilo y su carisma. Poco a poco tomó fuerza en el formato de entretenimiento, enamorando a los curiosos con su imagen.

Daniel Arenas es el nuevo presentador del programa 'Hoy día'. - Foto: Instagram: Hoy día

Sin embargo, recientemente, el actor llamó la atención en el reciente programa con una inesperada situación que quedó plasmada frente a la cámara. El santandereano, en compañía de sus colegas, tuvo que lidiar con un lamentable suceso, compartiendo una triste noticia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Daniel Arenas y Frederik Oldenburg dedicaron unos minutos en Hoy día para revelar que el padre de Penélope Menchada, su compañera de set, falleció en las horas de la noche del día anterior y ella estaba atravesando un fuerte momento en su vida.

Daniel Arenas se mostró desanimado por situación que llegó a vida de su colega. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

“Comenzamos con una noticia que nos entristece mucho. Desafortunadamente, el padre, el papá de nuestra querida Penélope Menchaca (también integrante del proyecto de Hoy día) falleció anoche en la Ciudad de México, por eso ella no está con nosotros el día de hoy”, dijo el novio de Carmen Villalobos en el formato, reflejando lo bajos de ánimo que se encontraban en la producción.

Una vez el presentador venezolano terminó su intervención y el mensaje para su colega, el colombiano brindó unas palabras y le compartió un abrazo a la distancia a su compañera, expresando el apoyo que le daba en esta triste condición que se encontraba.

Daniel Arenas, famoso actor y presentador colombiano. - Foto: Capturas de pantalla Instagram danarenas

“Es importante decir que la vida es así, la vida es como una montaña rusa que estamos en algún momento eufóricamente pasándola bien… Vemos todos los días aquí a nuestra querida Penélope contagiándonos con su alegría, con su amor, con su cariño y con su amistad y de repente hoy está enfrentando este difícil momento”, dijo el artista en el set.

Cuando Daniel Arenas concluyó su sentido gesto, Andrea Meza y Chiky Bombom se unieron para manifestarle a Penélope Menchada lo mucho que la acompañaban en este dolor.

“Penélope te queremos mucho, estamos contigo de corazón. Lo máximo que podemos hacer es orar por ti y por tu padre, que mi Dios lo esté recibiendo en su casita y un abrazo extendido para toda la familia”, concluyeron en el espacio.

Daniel Arenas destapó un secreto sobre su relación con Daniella Álvarez

El actor colombiano es bastante participativo con respecto a los diferentes temas que se tocan en el reconocido programa de variedades. Incluso, días atrás hizo una reveladora confesión sobre sus relaciones sentimentales y privadas.

El bumangués aseguró, sin mencionar el nombre de Daniella Álvarez, que le gusta mucho hablar con su pareja sobre los gustos que tiene cada uno en la intimidad, enfatizando que eso es completamente normal.

El actor habló de sus tres amores de la vida, despejando rumores sobre una supuesta ruptura con la exreina. - Foto: Instagram @danarenas

“Me encanta hablar de sexo con mi pareja, me parece espectacular, tener la libertad de decir ‘a ti te gusta esto, a mí me encanta esto, vamos a planear esto’. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y quién mejor que con la pareja, qué te gusta, qué no, qué nos inventamos, qué hacemos, es una delicia”, precisó Arenas.

Las declaraciones del artista provocaron todo tipo de comentarios en Instagram y varios internautas lo felicitaron por esa postura tan madura, mientras que otros lo destacaron por su caballerosidad a la hora de abordar ese tema.

La pareja se ubicó como una de las más comentadas en los últimos meses por el tipo de relación que construyó. - Foto: Instagram @danarenas

“Qué lindo tema, Daniel es todo un caballero”; “De acuerdo 100 %, eso es lo mejor que hay. Tener una buena comunicación, siempre estar conectados”; “Daniel es hermoso y muy caballero”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron al presentador.