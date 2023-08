“En la vida las cosas no son como queremos”: Daniella Álvarez soltó inquietante mensaje tras desalentador momento que vivió

La ex Señorita Colombia no dudó en brindar unas palabras con las que enfatizó en que no siempre era lo que se deseaba, pero estaba completamente segura que cada instante tenía un propósito que forjaba la personalidad y el camino de las personas. Allí puntualizó que lo principal era abrazar las dificultades y aprender de ellas para mejorar a futuro.

“Esto me recuerda que en la vida las cosas no son tal cual como nosotros queremos o esperamos, hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan, son las que más nos forjan como personas mostrándonos que no tenemos el control de lo que sucede y que lo que si podemos decidir ES ABRAZAR LA DIFICULTAD DESDE EL AMOR, tratar cualquier situación difícil con amor, y entonces las transformamos, convirtiéndolas en bendiciones para nuestras vidas”, reseñó en el post, donde mostró fotografías en compañía de su hermano.