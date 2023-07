Daniela Ospina compartió foto con su suegra, pero seguidores notaron algo; ¿se llevan mal?

En el 2017, Daniela Ospina y James Rodríguez generaron conmoción luego de que se conociera su divorcio. La pareja era considerada como uno de los matrimonios más estables y queridos de la farándula nacional, en especial por la juventud y el cariño que ambos se demostraban, además que de ese amor llegó al mundo la pequeña Salomé.

James Rodríguez y Daniela Ospina celebraron el cumpleaños de su hija - Foto: @salomerodriguezospi

En su momento, ni Daniela ni James dieron muchos detalles de los motivos que habrían llevado a que tomaran la decisión de separarse. Pero en una ocasión, Ospina aseguró que una de las razones era que, por ejemplo, el futbolista debía estar mucho tiempo en otros países y ella quería estar en Colombia por la creación de su empresa.

Aunque la relación sentimental no funcionó, lo cierto es que Daniela mantiene una buena relación con la familia de su expareja, pues así lo ha hecho saber en más de una ocasión. Sin embargo, ¿qué pasa en la relación que mantiene con su actual suegra, la madre de Gabriel Coronel?. ¿Qué pasó en esta ocasión?

Ya que Daniela Ospina y James Rodríguez se separaron hace varios años, ella empezó a hacer una nueva vida lejos del país, puesto que se fue hacia los Estados Unidos, donde apostó desde cero por lograr cada uno de los sueños que tenía por cumplir.

En la actualidad, la hermana del célebre arquero de la Selección Colombia, David Ospina, cuenta con un emprendimiento de ropa deportiva y también se ha dedicado a crear contenido para las redes sociales. Y es por este medio que hace poco Ospina reveló más detalles de su relación con el venezolano Gabriel Coronel y con la familia de este.

Los rumores de que Daniela y su suegra no se llevan bien tuvieron un nuevo desenlace, pues Ospina subió una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en la que se le ve en una videollamada con Coronel y la madre de este: “Feliz cumple, suegrita bella. Que sean mil más llenos de salud, te queremos mucho”, dejando ver la colombiana que tiene una gran cercanía con quien es la madre de su actual pareja.

Cabe destacar que los seguidores de la colombiana nunca habían visto a su suegra y por ello especularon que no tendrían una buena relación, sin embargo, el post aclaró que sí comparten momentos.

Cabe destacar que hace poco la modelo y empresaria colombiana compartió también un momento muy emotivo, pues reveló el sexo de su bebé con Gabriel Coronel. Será un niño y lo llamarán Lorenzo. Para hacer la revelación, Daniela y Gabriel contrataron un helicóptero que soltara humo, el color que salió fue el azul y ante esto las personas que acompañaban a la pareja empezaron a celebrar y a gritar de la emoción.

Entre ellos estaba Salomé Rodríguez, quien tenía un tubo con confeti que al estallar también dejó salir tiras de color azul revelando que tendría un hermanito.

En medio de la dinámica de preguntas y repuestas de la red social Instagram, alguien le indagó acerca de la diferencia entre este embrazo y el primero.

A lo anterior, ella contestó que su primer embarazo fue muy tranquilo y en este ha sentido más cambios e incluso ha presentado síntomas que no tuvo que enfrentar en el primero; pese a esto, mencionó que está disfrutando cada etapa al máximo.

“En este he tenido todos los síntomas que existen, y con Salito solo vomité, que fue lo único que con Lorenzo no, pero los dos me los he disfrutado demasiado”.

En medio de la misma dinámica, otro seguidor de la empresaria le preguntó: ¿”Más o menos en qué mes nace Lorenzo? Ya quiero conocerlo”.

Con mucha emoción, la deportista y empresaria le contestó que la llegada de Lorenzo sería para finales de octubre o inicios de noviembre y que se siente muy emocionada de conocerlo y tenerlo en sus brazos.