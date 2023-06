“No estamos en una competencia”: Daniela Ospina se cansó de las críticas en redes, ¿qué le pasó?

El nombre de Daniela Ospina es uno de los que más genera eco en redes sociales, pues esta mujer colombiana acumula más de siete millones de seguidores en Instagram, además, es la excompañera sentimental del futbolista James Rodríguez y, actualmente, sostiene un nuevo amor con el actor venezolano Gabriel Coronel.

Meses atrás, en la vida de la también modelo y empresaria hubo varias sorpresas. Por ejemplo, dio a conocer que irá al altar con Coronel y que, una vez más, se encuentra en estado de embarazo.

Es decir, la creadora de contenido lleva en su vientre a su segundo bebé, fruto del amor con su actual compañero sentimental, luego de haber dado a luz hace años a Salomé, quien nació mientras la antioqueña estuvo con James.

En ese orden de ideas, al tratarse de una de las colombianas que más llama la atención en redes sociales, cualquier aparición que hace Ospina frente a la pantalla de su teléfono celular da motivos para ser mencionada de manera masiva.

Hace poco, Daniela y Gabriel organizaron una pequeña reunión al aire libre para conocer el sexo del bebé que viene en camino. En la celebración, hubo hasta un helicóptero y se supo que la familia tendrá un niño, de modo que escribieron en Instagram: “Lorenzo Coronel Ospina, te estamos esperando con tanto amor ❤️”, siendo este el nombre que tendrá el pequeño.

Daniela mantiene una relación sentimental con el actor y cantante, Gabriel Coronel. - Foto: Tomada de Instagram @daniela_ospina5

Sin embargo, en el perfil de Daniela Ospina no siempre todo es color rosa y lleno de positivismo, pues, entre lo más reciente, la modelo y creadora de contenido compartió un contundente mensaje, relacionado con las críticas que suele recibir en las plataformas digitales.

El mensaje lo subió la multifacética dama junto a una fotografía tomada en el balcón de un rascacielos de Miami (Estados Unidos). Las palabras fueron dirigidas principalmente a las mujeres.

“Estas redes no son para una guerra”

Tal como lo han hecho otras celebridades digitales, Daniela se sinceró por completo con sus millones de seguidores, puesto que detalló que las críticas que recibe en redes sociales son muchas y, desde su punto de vista, ese no es el verdadero sentido de estos escenarios interactivos.

“Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme, y agradezco a cada una de ustedes que salgan de su corazón solo palabras lindas y maravillosas”, fueron las primeras palabras que escribió la famosa paisa.

Enseguida, la hermana del arquero David Ospina, continuó con su discurso y comentó que las redes sociales no son una competencia entre mujeres; de hecho, señaló que estos espacios deberían ser seguros y llenos de confianza, como si se tratara de una red de apoyo.

“Mujeres, no estamos en una competencia, estas redes no son para una guerra, no son para causar dolor, al contrario, es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario, que comparte con amor parte de sus historias de vida, que valora cada mensaje de ustedes, cada acompañamiento, pero sobre todo que promueve el amor, mujeres llenas de valores y virtuosas”, se lee en Instagram.

Con esta fotografía, Daniela Ospina compartió el mensaje por las críticas en redes sociales. - Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Para finalizar el largo mensaje, Daniela Ospina resaltó la admiración que tiene por cada mujer que la apoya en sus perfiles, al igual que las que ella suele ver saliendo adelante por sí mismas.

“Quiero que sigamos apoyándonos entre mujeres, amándonos y sobre todo respetándonos para ser respetadas!! Mujeres, las admiro desde lo profundo de mi corazón, somos valientes y maravillosas, sigamos juntas construyendo amor en cada una de nosotras y tendiéndonos la mano cada que alguna lo necesite”, concluyó la modelo.

Como era de esperarse, la dama recibió retroalimentaciones de sus palabras. Varios internautas comentaron: “Mi vida, muy orgullosa de ti siempre tan llena de tantos valores hermosos”; “Así debe ser. Qué bello mensaje”; “Dios, como somos de destructivos y envidiosos los seres humanos”; “Muy cierto lo que dices, esto no es una competencia a este mundo vinimos a gozar, a ser felices y amarnos mucho”; “Eres grande Dani, qué ejemplo, qué cabeza y qué corazón”, se lee en la mencionada red social.