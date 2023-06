Video | Por primera vez, colombiana le mostró el rostro con un celular a un abuelo de una tribu caníbal

Alejandra Ramírez es una creadora de contenido famosa en redes sociales por los videos que sube y que se salen de lo común, ya que la colombiana, nacida en Ibagué, se aventura en la selva y aparece con tribus caníbales que aún permanecen en el mundo.

Por ejemplo, meses atrás, la influenciadora contó que estuvo en Navidad y Año Nuevo con una de las cinco comunidades caníbales más peligrosas del mundo. Ahora, hace unos días, la colombiana volvió a llamar la atención de los usuarios digitales, luego de que mostró la reacción de un anciano de estas tribus viéndose por primera vez frente a la pantalla de un teléfono celular.

En ese sentido, la viajera subió un video en donde apareció con Silac, el abuelo de los korowai, viendo sus facciones por primera vez.

De acuerdo con la dama, en la tribu korowai no se tiene el conocimiento de cuántos años tiene cada uno de los miembros que la conforma.

Dicha pieza visual corresponde a una serie de crónicas que Ramírez, precisamente, estuvo grabando hace meses, pero que hace poco empezó a compartir de nuevo.

Alejandra Ramírez se llama a ella misma como una nómada digital. - Foto: Instagram: @alejandra.travels

“¿Será la primera vez? No lo sé, pero sí se ve muy sorprendido; equipo, les quiero presentar a Silac, el abuelo de los korowai. La aventura continúa. (...) Seis días para llegar a esta selva a pasar Navidad con la tribu korowai. Este momento fue uno de los más sorprendentes, el abuelo Silac y yo nos hicimos muy amigos”, escribió la creadora de contenido en su perfil oficial de Instagram, red social donde acumula más de 640 mil seguidores.

Así mismo, la nómada digital compartió el relato de cómo fue que el longevo hombre resultó viéndose a través del celular.

Silac, el abuelo de los korowai

Los korowai son una tribu de Nueva Guinea (Australia), isla donde Alejandra Ramírez se aventuró para poder conocerlos e interactuar con ellos.

Entonces, en una de las aventuras de la ibaguereña, se encontraba grabando con su celular y Silac llegó por atrás, siendo este un momento importante para ella, ya que sería la primera vez que el hombre observó su rostro con un celular.

“Yo me estaba grabando y él llegó por atrás a ver por qué le hablaba al cel y así quedó guardado este momento. Para mí fue mágico, como él llegó, como se vio con amor, como se reconoció y luego siguió con su vida normal. Como si nada hubiera pasado. Un momento y ya”, aseguró la aventurera.

“Dos mundos, dos culturas conociéndose. No fui la primera ni seré la última turista en visitarlos”, agregó la influenciadora y estudiante de un doctorado.

En imágenes quedó consignado el momento en el que el abuelo Silac comenzó a reconocer su rostro e incluso tocó parte de su cuello. Sumado a esto, paso un mosquito cerca y él intentó quitarlo de la grabación.

Silac, el abuelo de los korowai. - Foto: Instagram: @alejandra.travels

“A lo mejor ya se ha visto en el agua o en otras cámaras. Yo no me le robé su identidad ni cambié su vida, ellos siguen intactos”, ratificó la colombiana en la mencionada red social.

Silac, el abuelo de los korowai. - Foto: Instagram: @alejandra.travels

Al ser un video poco común en las plataformas, los internautas no se quedaron atrás y comentaron su punto de vista al respecto. En ese sentido, en el Instagram de Alejandra Ramírez hay posturas, como:

“Supongo que no necesita verse en el plano físico para conocerse a sí mismo 🙏”; “¿Eso en cierta forma no es intervenir con su desarrollo?”; “Ya lo están contaminando”; “Es muy poco probable que en su vida no se haya visto reflejado en el agua”; “¿Él pidió verse? Mi opinión es que no es bueno traer tecnología digital si no la piden”; “No le veo nada de malo al video, me encantó ❤️”.

A continuación, el corto fragmento de video que generó un debate de comentarios: