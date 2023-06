La actriz Laura Londoño confesó que lleva más de 10 años sin usar desodorante, ¿por qué?

Luego de su aparición en la segunda y última temporada de la serie Palpito (Netflix), la popularidad de la actriz antioqueña Laura Londoño comenzó a tener mayor influencia en las redes sociales.

Actualmente, esta intérprete de personajes de novela es de las más reconocidas en el país, pues su paso por la televisión le ha permitido obtener papeles de gran importancia, como el protagónico del ‘remake’ de la famosa telenovela Café, con aroma de mujer (Canal RCN) y otros más.

Entonces, al ser una figura pública que cuenta con apoyo digital, ya que en tan solo Instagram la artista tiene más de dos millones y medio de seguidores, es común que las declaraciones que Londoño da frente a las pantallas de un teléfono celular se conviertan en tendencia.

Entre lo más reciente, la actriz paisa se sumó a la alternativa de la caja de preguntas y respuestas que tiene Instagram, allí respondió varias interrogantes que los internautas le hicieron. Sin embargo, hubo una de estas cuestiones que sorprendió a más de uno: la famosa confesó que lleva años sin utilizar desodorante en sus axilas.

Laura Londoño. Foto: tomada de Instagram @londonotlaura - Foto: @londonotlaura

Un internauta escribió la siguiente pregunta para Laura: ¿Qué desodorante estás utilizando? Enseguida, la dama procedió a dar la respuesta que generó diversas reacciones en redes sociales.

Según la popular antioqueña, “llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, cero, absolutamente cero”.

¿Por qué dejó de utilizar desodorante?

Teniendo en cuenta lo comunicado por la actriz, la razón por la que tomó la decisión de no aplicarse más desodorante tiene relación con la enfermedad de cáncer.

“En algún momento me di cuenta de que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes. No tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes”, manifestó.

En la misma vertiente, la famosa colombiana señaló que en las axilas hay una glándula que tiene que transpirar, “no tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar y salir las toxinas por ahí”.

“Entonces hice como un ‘detox’ de eso. Empecé usando un desodorante natural y eso toma un tiempo para que el cuerpo se acomode y regule su pH. (...) Cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tuve que usar nada”, aseguró Laura Londoño en Instagram.

Laura Londoño en historias de Instagram. - Foto: Instagram: @londonotlaura

El perfil rechismes recopiló las declaraciones que dio la actriz, de modo que varios internautas comentaron al respecto: “Yo uso leche de magnesia y es lo mejor, ayuda a aclarar y protege full”. “Tengo dos años usando la piedra de alumbre, es lo mejor y ahora duro semanas sin usarla y no me da mal olor”. “Los que no usan desodorante, quizá no han pensado que no es que no huelan, sino que ya su nariz se acostumbró al olor y ya ustedes no lo perciben”. “Una persona que conocí decía que no usaba desodorante y que jamás le daba mal olor… ella no lo sentía, pero nosotros sí”. “Dios mío, comencé ayer y ya hoy ni yo misma me aguanto 😂”. “Yo no uso, desde que tengo uso de razón, y jamás un mal olor. Depende del pH de cada persona”, se lee en Instagram.

Hay que decir que Laura Londoño, desde muy pequeña, ha estado interesada en hacer parte del mundo del entretenimiento; cuando tan solo tenía 10 años, empezó en el universo del modelaje y por lo alto, nada más y nada menos que con la asesoría del diseñador Ángel Yañez.

Seis años después, hizo parte del catálogo de modelos de Roxanne de Francia, una importante y destacada agencia de modas.