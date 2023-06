Esta es la forma de consumir la planta medicinal que acaba con el mal aliento, previene el cáncer y reduce la hipertensión

Las plantas o hierbas medicinales son elementos de origen vegetal que, por sus propiedades curativas, los seres humanos las han utilizado desde años ancestrales. Estas son capaces de ayudar a prevenir y combatir ciertos tipos de enfermedades. Además, algunas presentan efectos calmantes, por lo cual son ideales para conciliar el sueño.

Las plantas medicinales se pueden conseguir con facilidad en muchos supermercados. Incluso, algunas familias en Colombia y en distintas partes del mundo, que cuentan con el espacio adecuado, las cultivan en su propio hogar. Es de resaltar que existen diversas maneras de consumirlas. Estos elementos son tan importantes, por ejemplo, que hay una en especial que elimina el mal aliento, previene el cáncer y reduce la hipertensión.

El mal aliento o halitosis, como también se le conoce, es un problema que suele causar mucha incomodidad. Las principales causas de esto es el consumo de diferentes alimentos en general, padecer algunas enfermedades y mantener malos hábitos de higiene.

En algunos casos, el mal aliento va acompañado por placa dental, lo cual causa un color amarillo en los dientes. Una de las mejores maneras para eliminar la halitosis es cepillándose los dientes tres veces al día, usar enjuague bucal, utilizar hilo dental y beber mucha agua.

Al mal aliento también se le conoce como halitosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el cáncer “es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células.

En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita”, explica el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

“Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)”, agrega la entidad.

Por su parte, la hipertensión es el término médico que describe los niveles altos de la presión arterial. Esta afección se suele heredar, pero también puede ser el resultado de un estilo de vida poco saludable, en el que no se practique ejercicio y se abuse del consumo de alimentos o productos cargados de grasas dañinas y sodio.

Con hipertensión, el corazón de una persona tiene que trabajar más para bombear sangre a todo el cuerpo. Esta enfermedad, si no se controla como debe ser, aumenta la posibilidad de que un individuo sufra un ataque cardíaco, insuficiencia renal y un accidente cerebrovascular.

Presión arterial. - Foto: Getty Images

Ahora bien, como se enfatizó anteriormente, hay una planta medicinal con múltiples propiedades que ayuda a eliminar el mal aliento, a prevenir un cáncer y a reducir los niveles de presión arterial para así mejorar la hipertensión. Se trata de la limonaria.

“Por tener acción bactericida y antiséptica”, la limonaria combate el mal aliento. Además, “rica en antioxidantes, que actúa evitando el daño celular, previniendo así el crecimiento de células tumorales para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer”. Y contiene propiedades antiinflamatorias, por lo cual mejora “la circulación de la sangre, pudiendo ayudar de esta manera a controlar la presión arterial”, indica el portal Tua Saúde.

Los expertos recomiendan consumir esta planta en té o infusión. Para ello se debe colocar 1 cuchara de las hojas picadas de limonaria en una taza y cubrir con agua hirviendo. Luego se tapa, se deja reposar, se cuela y luego se puede tomar.