David Beckham grabó a las Spice Girls reunidas mientras cantaban sus éxitos; celebraron el cumpleaños de Geri Halliwell

Las Spice Girls se convirtieron en uno de los grupos femeninos más famosos y comentados de la industria musical internacional, debido al auge y la fama que tomaron entre los 90 y principios de los 2000. Cada una de las integrantes cautivó al público con su estilo, su belleza y la actitud que le imprimió al proyecto artístico.

Con el paso del tiempo, las cantantes lograron marcar una huella en sus fanáticos de todo el mundo, quienes aún conservan el recuerdo de los éxitos con los que construyeron su carrera profesional. Cada uno de los encuentros que realizaron en la actualidad removió las fibras de más de uno de los curiosos, que todavía cantan y bailan sus ritmos.

Recientemente, las integrantes de las Spice Girls se robaron las miradas de los usuarios de las redes sociales con un inesperado video que publicó David Beckham, esposo de Victoria Beckham, a través de su cuenta oficial de Instagram. El reconocido exfutbolista aprovechó una reunión que hicieron las cantantes y capturó el emotivo momento que vivieron por el cumpleaños de Geri Halliwell.

El británico estuvo presente en la celebración de los 50 años de la artista, quien se rodeó de sus familiares, conocidos y amigos. En el lugar se apreció que el encuentro contó con la participación de Melanie Chrisholm y Emma Bunton, al igual que Victoria Beckham.

En el clip se observó a la cumpleañera disfrutando del baile y la música junto a sus excompañeras de trabajo, quienes interpretaron el famoso tema Say you’ll be there. Aunque no contaron con la presencia de Melanie Brown, muchos destacaron la emoción que plasmó la esposa de David Beckham en la fiesta, ya que no se le suele ver con sus amigas.

“Celebración especial para Ginger este fin de semana y aún más especial capturar este momento de las chicas. Una amistad de por vida. Te echaron de menos, Melanie B”, escribió la estrella deportiva en el pie de foto del post, donde se detalló la felicidad de cada una de las artistas.

Victoria Beckham dedicó emotivo mensaje por sus 23 años casada con David Beckham

Meses atrás, las miradas de los seguidores del matrimonio Beckham quedaron ubicadas sobre una serie de contenidos en los que celebraban sus 23 años de casados.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en el perfil de la excantante, una publicación llena de emociones y palabras bonitas cautivó a los usuarios de las plataformas digitales. La diseñadora quiso dedicar un sentido mensaje a su esposo, expresando todo lo que lleva en su corazón en la actualidad.

Según se observa en la cuenta oficial de Instagram de Victoria Beckham, la exestrella musical subió una inesperada foto junto al deportista, mencionando un poco de lo que las personas hablaban de su unión en aquella época. En la postal se puede ver a Victoria sonriendo y viendo detenidamente a su pareja, quien luce bastante elegante.

La exintegrante de las Spice Girls escribió en la publicación oficial que muchos espectadores, medios y desconocidos habían afirmado que “no duraría” su matrimonio mucho tiempo, además de asegurar que “ella era muy seria y poco divertida”. Sin embargo, su vínculo con David ha sido demasiado sólido para avanzar y no perder el amor que los unió

“Dicen que no soy divertida, dicen que nunca sonrío, decían que no duraría… Hoy celebramos 23 años de matrimonio. David eres mi todo, ¡Te amo tanto!”, expresó la diseñadora de moda en el pie de foto del post, donde ya suma más de medio millón de likes de sus fans.

Por su parte, David Beckham también utilizó su cuenta oficial para hablar sobre esta fecha especial en su vida, refiriéndose al momento exacto en el que se casaron y ella se convirtió en su pareja por mucho tiempo. El exjugador de fútbol llenó de palabras amorosas a Victoria, desempolvando un viejo video de cuando eran jóvenes.

“Hoy, hace 23 años, Posh se convirtió en la Sra. Beckham, pero siempre será Posh. Feliz aniversario. Wow, 23 años y cuatro hermosos niños. Te amo, todos te amamos”, escribió la celebridad británica en el pie de foto de su publicación.