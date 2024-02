Day Vásquez contó intimidad sobre su matrimonio con Nicolás Petro; Laura Ojeda ya sabe que “siguen casados”

Day Vásquez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses, luego de denunciar a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por recibir dineros ilícitos durante la campaña de 2022. Además, ha estado muy activa en las redes sociales.

Igualmente, la empresaria realizó una dinámica en Instagram y activó la caja de preguntas en las historias para interactuar un poco con sus seguidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con el exdiputado del Atlántico.

Dos internautas, incluso, utilizaron el espacio digital para consultarle a la barranquillera si ya se había divorciado oficialmente del primogénito del jefe de Estado colombiano, puesto que ambos ya rehicieron su vida sentimental con personas diferentes.

La atlanticense no tuvo ningún tipo de problema en responder esas inquietudes y confesó que continúan casados legalmente, pese a que no son pareja desde finales de 2022. Además, compartió que todavía no ha avanzado el proceso de separación.

“¿Ya estás divorciada?”, fue la pregunta textual que le hicieron los seguidores a Vásquez en medio de la dinámica, quien puntualizó: “¡No! estoy así”, mostrando un gif de una calavera esperando, con el que dejó claro que quiere que todo se resuelva lo más pronto posible.

Day Vásquez sigue casada con Nicolás Petro | Foto: Instagram: Day Vásquez

Day Vásquez sigue casada con Nicolás Petro | Foto: Instagram: Day Vásquez

Pese a que llevan viviendo juntos desde hace más de un año, la actual pareja sentimental del exdiputado, Laura Ojeda, manifestó hace unos meses que ella conocía perfectamente por qué su novio no se ha separado. Además, aprovechó la interrogante que le hizo un seguidor para asegurar que hay personas que solo buscan hacerles daño a los demás.

“Yo sé por qué no se ha dado. En cuanto al tiempo que tarde o no, realmente no tiene ningún tipo de afectación en nuestros planes. Hay personas desubicadas, que con todo lo que hacen creen que las quieren”, expresó la modelo inicialmente.

Luego, sentenció: “Pero ni odio se puede sentir, porque los únicos sentimientos que hay de nuestra parte son asco y lástima. Aunque no acepten sus múltiples errores y hagan lo que hagan, siempre serán perdedores. Su veneno se consume. Su fracaso está en darse látigo consigo mismo, por eso jamás logrará afectarnos”.

Day Vásquez habló sobre el presidente Petro

La mujer también recibió varias preguntas sobre el presidente Gustavo Petro en las historias de Instagram, donde otro internauta le pidió que no hablara mal del mandatario colombiano, a lo que ella le respondió que nunca ha hablado sobre él.

“Te lo pedimos, no hables mal de nuestro presidente. Vea que no lo dejan gobernar”, le dijo el usuario en medio de la dinámica, mientras que la empresaria barranquillera le contestó tajantemente: “Nunca he hablado nada de él, no tendría por qué”.

El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez | Foto: Instagram Day Vásquez

Cabe recordar que Day insistió recientemente, a través de un trino en su cuenta personal de X, en que el presidente Petro no sabía nada de los dineros recibidos por el exdiputado del Atlántico en medio de la campaña presidencial del 2022.