‘Desafío’ 2024: Beba formó berrinche tras quedar sentenciada; sus compañeros la enviaron a demostrar de qué está hecha

#Desafío20Años | ¡Beba no puede continuar! Al parecer, la segunda prueba debilitó a una de las participantes, tanto, que sus compañeros tuvieron que cargarla. ¿Podrán terminarla? Conéctate ya a nuestra señal en vivo para no perderte ni un detalle: https://t.co/QpIyV7Wfzf pic.twitter.com/oaTM0AOb5Y

“No estoy triste, tengo es rabia porque me estresa el complejo de superioridad de la gente. Yo no voy a parar y voy a dar todo. Si me tengo que ir, me voy con la cabeza en alto porque a mí no me interesa demostrarle nada a nadie”, expresó.