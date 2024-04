¿Volvería? ‘Culotauro’ envió mensaje a quienes piden su regreso a ‘La Casa de los Famosos’

¿Quién fue el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia?

‘Culotauro’ responde a quienes piden su reingreso a la casa estudio

Culotauro se fue contra Nataly Umaña por llamarlo “cáncer”

Ante esto, el humorista no se quedó callado y decidió responder, comentándole que “El cáncer también se cura, mentiras. Nataly perdona eso, yo no tengo nada contra ti, no tengo nada contigo (…) Si lo dijo es porque algo sentía o tenía algún rencor, de mi parte no tengo rabia por ponerme en la placa”.