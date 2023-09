Desbordado en llanto, el reconocido cantante de champeta Mr. Black pidió apoyo al Gobierno: “Siento que no le dan importancia”

‘El presidente’, como también se le conoce, estaba hablando sobre las duras condiciones de vida que tienen los artistas cartageneros. Según expuso, a pesar de que la champeta es un género insignia de la costa, aún se necesita mucho apoyo por parte del sector público. Y es que si bien él ha logrado un éxito notable gracias a su música, no todos los champetúos han logrado consolidarse en la industria.

No obstante, durante el evento, Mr. Black protagonizó un momento que no tardó en hacerse viral a través de las distintas redes sociales. El artista no pudo controlar sus emociones y, repentinamente, se sumergió entre sus propias lágrimas.