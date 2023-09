Día en honor a Shakira ya tiene fecha ¿Cuándo se celebrará?

¿Cuándo es el Día de Shakira en Colombia?

En la plataforma musical ya existe una playlist titulada ‘’Día de Shakira’’ donde incluyen todas y cada una de las canciones de la barranquillera, incluso aquellas que ‘’enamoraron a Colombia’’, por ejemplo: Ciega Sordomuda, Inevitable, Whenever Wherever, Waka Waka.

Presentador colombiano argumentó por qué Shakira merece un día festivo

“Me llegó una bolsa con una camiseta que dice: ‘Shakira merece un día’ y, por supuesto, yo soy fan number one de ella, como muchos. Para mí, Shakira se merece un día porque he trasegado mi vida en muchas emociones con sus letras, con cómo las ha interpretado y me he sentido muy identificado”, explicó Carlos Vargas.