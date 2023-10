Drake anuncia que deja la música por un largo periodo el mismo día que lanza su nuevo álbum, ¿por qué?

Drake se ha ubicado como uno de los artistas más comentados y sonados de la industria internacional, debido al impacto de su trabajo musical.

Y aunque acaba de lanzar su nuevo álbum, ‘For all the dogs’, que incluye una colaboración con Bad Bunny, ha decidido alejarse un tiempo de la música.

Aubrey Drake Graham, conocido simplemente como Drake. | Foto: WireImage

“Probablemente, no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One, y agregó: “Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”.

Según se pudo apreciar, Drake aclaró que no era “nada grave” y explicó que tiene “todo tipo de problemas estomacales” desde hace varios años. También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles al respecto.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato”, indicó el artista, y agregó que le llevaría “tal vez un año, tal vez un poco más”.

Drake acaba de lanzar su álbum 'For all the dogs'. | Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Por el momento se desconocen las razones en profundidad de esta decisión, por lo que habrá que esperar para saber más del camino que tomará Drake.

El nombre de Drake resuena en la industria de la música como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la última década. Nacido el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá, con el nombre de Aubrey Drake Graham, este artista conquistó el mundo del hip-hop, el R&B y la música pop con su habilidad para fusionar géneros y sus letras profundas.

El candiense comenzó su carrera como actor en la serie de televisión canadiense Degrassi: The Next Generation. Aunque su incursión en la actuación le proporcionó cierta notoriedad, fue su amor por la música lo que lo llevó a cambiar el rumbo de su carrera.

Drake ha ganado diversos premios a lo largo de su carrera. | Foto: David Becker/Getty Images

Éxitos musicales

A lo largo de su carrera, Drake ha producido una serie de éxitos que han dominado las listas en todo el mundo. Canciones como Hotline Bling, In My Feelings, God’s Plan y One Dance se han convertido en himnos populares que han dejado una impresión indeleble en la música pop contemporánea.

Además de sus éxitos en solitario, Drake ha grabado con una amplia variedad de artistas, desde Rihanna hasta Future, y ha demostrado ser un colaborador prolífico y versátil en la industria. Sus colaboraciones a menudo generan una gran expectación y suenan en todas partes, consolidando aún más su estatus como un ícono de la música.