El actor mexicano Alfredo Adame fue operado tras fuerte golpiza

El actor mexicano Alfredo Adame compartió este martes varias imágenes que muestran cómo quedó su rostro tras ser operado de urgencia, luego del ataque brutal que sufrió el pasado 28 de septiembre, cuando dos hombres lo increparon en la puerta de su casa, al sur de la Ciudad de México.

El ataque le produjo al actor cuatro fracturas en su cara, una de estas en cercanías al ojo. En las fotografías compartidas se aprecia el rostro con una fuerte hinchazón. “Con un paracetamol quedo”, escribió Adame junto a las imágenes.

Días antes, Adame se comunicó con sus seguidores a través de sus redes sociales y les explicó cómo ocurrió el ataque.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, manifestó Alfredo por medio de la red social Instagram. De igual manera, es necesario destacar que después del conflicto, el actor se dirigió a la Fiscalía del país mexicano para interponer una denuncia por lesiones personales e intento de homicidio en contra de los dos hombres responsables del hecho, según indican los medios de comunicación mexicanos.

“Bajé yo a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije ‘algo ha de haber pasado’”, le expresó Adame al canal TV Azteca.

“Llegué a mi casa y no me dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, continuó señalando el actor.

“Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo. Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la ching*da, qué haces aquí, p*nche chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ' a ver hijo de la ching*da’, y le tiro una patada”, siguió declarando Alfredo Adame al medio mexicano desde la Fiscalía.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, concluyó el actor.

Aunque los hechos mencionados siguen en materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas, muchos ciudadanos de la capital de este país se expresaron a través de las redes sociales y aseguran que hay algo raro en la versión del actor sobre lo sucedido. Las personas manifiestan que el motivo del ataque que recibió Adame se debe a que este entró en conflicto directo y en provocación contra estas personas.

En este sentido, el periodista mexicano Carlos Jiménez hizo un comentario por medio de la red social Twitter y dijo que Alfredo Adame grabó a dos personas víctimas de un homicidio, razón por la cual los familiares de estas reaccionaron violentamente y agredieron al actor en la puerta de su casa. Todo está por verse.

“Golpean a Alfredo Adame; Lo acusan de grabar a víctimas de homicidio. Así dejaron golpeado al actor. Según vecinos, intentó grabar a dos personas q acababan de balear en Tlalpan y familiares lo apalearon. Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a agresores. @FiscaliaCDMX indaga”, indicó el comunicador a través de su red.