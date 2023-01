El actor Noah Schnapp sale del clóset como hombre gay, igual que su personaje en ‘Stranger Things’

Parece que fuera ayer cuando se desató el rumor sobre la orientación sexual del personaje Will Byers de la serie Stranger Things, interpretado por el actor Noah Schnapp, en el lanzamiento de la última temporada de esa producción, una de las más famosas y exitosas de la plataforma de televisión vía streaming Netflix.

El cuestionamiento surgió porque en el punto en que va la historia, donde los protagonistas ya son adolescentes, empiezan a surgir conflictos amorosos, dejando ver que Will no se decanta por ninguna chica, pero sí lo hace por otro personaje masculino de la serie, Mike Weehler, quien tiene una trama romántica con Eleven, el centro de la historia.

El revuelo en redes sociales se armó a tal punto que el mismo actor, Schnapp, salió en sus redes sociales a confirmar los chismes y dijo que en lo que él consideraba de Will, sí era homosexual y estaría en esa transición de reconocerse como tal y aceptarlo para luego comunicárselo al mundo, asunto muy difícil para él, pues el amor de su vida está enfocado en otra persona, él se siente como un “diferente” y a veces lo diferente parece “erróneo”, tal como se escuchan en los diálogos de los capítulos de la cuarta temporada.

El momento más culmen de la confirmación de la orientación sexual de Will es cuando su hermano Jonathan se percata que su hermanito está sobrellevando una carga muy grande y le habla diciéndole que quiere entablar más comunicación con él, ahora más que nunca, pues siente que deben estar más cercanos.

“No olvides que me tienes aquí. Siempre estaré aquí, pase lo que pase. Porque eres mi hermano, y te quiero. Y no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que pueda cambiar eso. ¿Entiendes?”, dice en mayor de los Byers, dejando a un Will aliviado y lleno de lágrimas.

Estas escenas emotivas de la ficción saltaron a la realidad y todo por cuenta del mismo Schnapp, quien ahora afirmó tener mucho más en común con Will de lo que pensaba y anunció que es homosexual como el personaje que interpreta, noticia que primero le transmitió a sus amigos y familiares, obteniendo una respuesta que jamás pensó recibir.

“Finalmente le dije a mis amigos y familiares que soy gay después de estar 18 años asustado en el clóset y todo lo que dijeron fue: ‘lo sabíamos’”, fue la frase que escribió Noah en su video de Tik Tok, en el que hace un lipsync de uno de los audios que está ahora en tendencia en la red social. “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, escribió junto al clip que ya cuenta con más de 1.6 millones de likes y más de 104 mil comentarios, entre los que destaca el de la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica: “Nowah, no estoy soportando 😍 Te quiero mucho ❤️❤️🌈”.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

A Noah se le relacionó amorosamente en la vida real con la actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la serie. Ellos siempre mantuvieron una relación de amistad muy cercana y esto avivó los rumores sobre un posible romance, sin embargo, ellos siempre demostraron que no necesitaban confirmar o negar nada, pues lo importante era pasar tiempo juntos sin importar la prensa.

Luego fue la misma actriz quien desmintió los rumores con su noviazgo junto al actor Jake Bongiovi, el hijo de 20 años de Bon Jovi, con quien está desde 2021 y se muestra en redes sociales muy enamorada celebrando las fiesta de Navidad al estilo Mariah Carrey y viajando por el mundo viviendo aventuras como buceo y canotaje con animales marinos, paseos ecológicos en la jungla y obviamente mostrando sus mejores galas y todo el porte de estrellas de Hollywood en lujosos eventos y cocteles de productoras, marcas y demás.

Por el momento ni Millie ni ningún otro integrante del elenco de Stranger Things se ha pronunciado sobre la salida del clóset de Noah.