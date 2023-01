‘Los Reyes del mundo’, la película colombiana que llegó a Netflix y entró al top de las más vistas

Después de su éxito por las salas de cine en el territorio colombiano “Los Reyes del mundo”, película dirigida por la colombiana Laura Mora, ya se encuentra disponible en Netflix. Los usuarios de la plataforma podrán verla cuantas veces deseen y conocer el viaje de cinco jóvenes en búsqueda de una tierra perdida.

Hoy 5 de enero, la película se encuentra de segunda en el top 10 de las películas más vistas en Colombia. “Cinco amigos que viven las calles de Medellín emprenden un peligroso viaje a través de Colombia para recuperar un terreno que uno de ellos heredó”, se lee en la descripción de Netflix.

Los reyes del mundo en Netflix - Foto: Captura de pantalla de Netflix

“Es una película que el espectador se demora en digerir. Revuelca, es bella y es triste, quizás como la vida. Y cuesta ordenar esas emociones, esas palabras. Y a mí me interesa el cine que hace eso. A mí no me interesa el cine como moraleja y conclusivo, sino que me interesa un cine que el espectador activamente también tenga que ir a procesar qué le ha pasado viendo esa película y qué reflexiones tiene sobre el mundo que habitamos”, explica Laura Mora.

Esta producción contó con la participación de actores naturales, es decir, no tenían formación actoral. Los cinco protagonistas no se conocían antes de la preparación de esta película, pero construyeron una relación muy cercana al finalizarla.

Alejandra Restrepo, trabajadora social que acompañó el proceso de los jóvenes, señala que el triunfo del trabajo para esta producción fue en que tanto el equipo de producción como los chicos, entendieron el valor y el poder de construcción de relaciones horizontales y respetuosas. También destaca que darles confianza para asumir responsabilidades, reconocimiento, actividad y cariño, permitió lograr un trabajo armónico.

Película que representará a Colombia en los Oscar 2023 - Foto: Cortesía: producción Los reyes del mundo

En su anterior película, Laura Mora había entrado en contacto con chicos que practican gravity bike en Medellín. Un deporte que popularmente se conoce como azote y que consiste en rodar a gran velocidad por la carretera, en bicicletas armadas por ellos mismos. Desde entonces, supo que había algo especial en ese grupo de jóvenes. Una relación muy particular con el riesgo, con la adrenalina y con la vida misma.

Cuando empezó a escribir Los reyes del mundo, supo que la energía que buscaba para la película, tenía mucho que ver con el espíritu de esos chicos; esa libertad, esa rebeldía que había encontrado en los jóvenes que ‘azotaban’ por las carreteras aledañas a Medellín. Así fue como algunos de ellos llegaron a la película.

Laura Mora le contó a SEMANA como nació la historia de esta producción y lo que desea que los espectadores experimenten al verla.

“A mí me interesa la contradicción en general en la condición humana. Espero que la gente encuentre belleza donde normalmente nos han dicho que no hay belleza. Me interesa que encuentren la belleza en ese margen, en esa solidaridad. Me interesa que también habiten la imaginación. Me interesa que entiendan que la imaginación es un territorio que todos tenemos y que es inexpropiable, que de ahí no nos saca nadie y que es un lugar donde podemos ser siempre libres”, agrega la directora.

Detrás de cámaras - Los Reyes del Mundo - Foto: JUAN C COBO

Sinopsis

Rá (19), Culebro (16), Sere (14), Winny (12) Nano (13) cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino. En sus manos tienen unas viejas escrituras de una tierra heredada por Rá. Tras recibir una carta de la oficina de restitución de tierras del gobierno, notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, Rá decidirá emprender el viaje con sus amigos con la promesa de por fin cumplir un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino.