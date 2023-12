El Chef Álvaro Clavijo, a un paso de convertir su restaurante, El Chato, en el mejor del mundo

Le sacaron tarjeta roja

A solo un mes de contarle al mundo sobre el nacimiento de su hija Mavie, Neymar y Bruna Biancardi terminaron su relación. El astro del fútbol brasileño, que vive un mal momento deportivo debido a una lesión, se había visto envuelto en una serie de rumores de infidelidad, por lo que se creía que su relación con la modelo no estaba en el mejor momento.

Fue la hermosa modelo quien, cansada de las especulaciones, anunció la ruptura. “Como diariamente me vinculan con noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, escribió en un mensaje de su cuenta de Instagram. “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, agregó la modelo en su publicación.