El colombiano Jerónimo Rivera fue elegido como jurado de los Golden Globe Awards

Hollywood cada vez está abriendo más sus fronteras para tener una representación más global no solo en sus películas, sino en toda su industria holística que va desde las productoras de cine, los magnos engranajes de publicidad y sus asociaciones afines encargadas de analizar y galardonar lo mejor del séptimo arte en la parte occidental del planeta.

Esta vez, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dio una muestra de más inclusión al ampliar el número de votantes encargados de elegir los nominados y posteriormente ganadores de uno de los premios más importantes del circuito hollywoodense de galardones, los Globo de Oro, que muchos catalogan como la antesala (o predicción) de los premios Óscar de la Academia.

Al equipo de 95 expertos en cine que han elegido a lo mejor del cine y la televisión durante varios años, ahora se le adhieren 215 miembros nuevos que harán las veces de votantes internacionales para la edición de los Globo de Oro 2024, entre los que quedó seleccionado Jerónimo Rivera, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, Ph. D. y periodista especializado en cine.

Foto: cortesía comunicación externa de la Universidad de La Sabana. - Foto: Foto: Cortesía comunicación externa de la Universidad de La Sabana.

Rivera explicó a través de un comunicado oficial de la institución, lugar donde actualmente labora, que su participación se trata de “una categoría de votante internacional… Comenzaron a ubicar personas que trabajaran en el tema audiovisual que fueran críticos de cine, que estuvieran en el sector de entretenimiento para ampliar ese número de votantes y la representatividad. Querían tener personas de América Latina, de Oriente Medio, de Europa y de África”.

Con la incorporación de 215 votantes internacionales a @GoldenGlobes 2024 junto con los 95 miembros actuales HFPA ahora hay un total de 310, superando la promesa de aumentar el tamaño y la diversidad del cuerpo de electoreshttps://t.co/vb1C7ZAHDA pic.twitter.com/VmJ00qQpdR — Globos de Oro (@globosdeoro) April 10, 2023

Esto se dio porque los Golden Globe son unos premios que tradicionalmente han sido manejados por la Asociación de Periodistas de Hollywood con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, y en la que votaban solamente ellos, teniendo poca representatividad por el hecho de que casi todos son hombres, blancos y heterosexuales. Entonces, esto hizo que desde hace un par de años tomaran la decisión de buscar votantes internacionales para tratar de ser más incluyentes.

Tony Kushner, Seth Rogen, Judd Hirsch, Gabriel LaBelle, Steven Spielberg, Michelle Williams, Paul Dano y Kristie Macosko Krieger, ganadores a Mejor película por "The Fabelmans". (Photo by Amy Sussman/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Para lograrlo, desde el año pasado, a través de gremios de cada país y de asociaciones de críticos, hicieron convocatorias cerradas a ciertas personas para que se postularan y ellos elegir unos cuantos. La idea era que de cada país no hubiese más de cuatro o cinco personas. Yo estaba revisando y en América Latina, en los países más grandes hay máximo siete miembros votantes. Por supuesto, no todos tienen votantes y son 215 nuevos votantes, entre los que estoy yo, que estamos ubicados en varios países del mundo”, añadió Rivera.

Los criterios para elegir a los nuevos votantes es que pertenezcan a diferentes grupos sociales como hombres, mujeres, personas del colectivo LGBTIQ+, afrodescendientes, latinos y más. Estos personajes tuvieron que demostrar su conocimiento sobre cine y televisión, su trayectoria en la industria y un reconocimiento público gracias a su experticia.

“En mi caso puntual, me invitó el Círculo Bogotano de Críticos. Ellos propusieron unos nombres a la Asociación de los Golden Globe. En seguida, tuve que pasar un formulario súper riguroso, con un montón de soportes, ejemplos de los videos que hago en mi canal de YouTube, amigos del cine, artículos que he escrito en los últimos años sobre películas, etc. Entonces, me imagino que lo tuvieron en cuenta junto con mi experiencia de 10 años como miembro del Comité Técnico de los premios India Catalina de la televisión colombiana. Esto pudo haber tenido que ver para que me incluyeran en el equipo como el primer representante de Colombia con puesto para votar y nominar piezas audiovisuales que serán premiadas en enero del próximo año”, agregó el experto.

Los Globo de Oro son otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association). - Foto: Getty Images for Hollywood Forei

Así pues, Colombia entra a formar parte de los países con potestad para elegir los próximos ganadores de los Globo de Oro, asunto que beneficia aún más al país como posible potencia cinematográfica en el radar latino del séptimo arte.

Otros colombianos en el jurado

Jerónimo es uno de los tres colombianos en llegar a integrar el jurado votante de los próximos Globo de Oro. Junto a Rivera fue elegido Luis Felipe Raguá Miranda, asesor de programación de la Cinemateca de Bogotá, quien a su vez a colaborado como programador en LICHTER Filmfest Frankfurt International, el Festival de Cine de Berlín y el Bogotá International Film Festival, además de hacer las veces de curador en muestras cinematográficas en Colombia y Holanda, y tener publicaciones fotográficas en revistas especializadas de cine de Bélgica.

En cuanto a la representación femenina está Liliana Zapata Blandón, ingeniera, administradora y colaboradora de la revista paisa Kinetoscopio desde 2013, en cuyas ediciones ella se cataloga como “cinéfila y apasionada entre otros, por el cine francés, argentino y español”.