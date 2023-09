‘El Jefe’, el nuevo sencillo de Shakira: aquí la letra completa y el videoclip

Esto a diario lo hacen centenares de migrantes, quienes optan por buscar un mejor futuro del que se vive en muchos países, aunque esto no pasa solamente en América, pues también ocurre en continentes como Asia, África o Europa.

Además, allí también en medio de la historia, es posible dar cuenta de la explotación laboral de la que muchas personas son víctimas. Pues no es secreto que muchas veces se ofrecen trabajos arduos por trabajos con pésima paga. Y esto es lo que denuncia Shakira, de la mano de Fuerza Regida.

Y es que no es solamente esto, sino que también, entre otras cosas, la cantante le tira un dardo directo a la familia del exfutbolista Gerard Piqué, su expareja, con quienes -como quedó en evidencia- nunca se llevaron bien y su relación estuvo muy lejos de ser armoniosa, pues en uno de sus versos, dijo: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura; pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.