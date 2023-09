El objeto que no debería estar en la casa porque roba la energía y atrae tristeza

En tal sentido, hay decoración que por más llamativa que sea no debería estar en una casa porque atraería la tristeza, según la filosofía de Feng Shui. Se trata de las máscaras.

No obstante, si la máscara tiene un significado importante para la familia y la intención es no arrojarla a la basura, desde el Feng Shui destacan que, aquello que se puede hacer, es conservarla en una caja, de modo que no esté a la vista de nadie.