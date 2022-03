El periodista Jaime Bayly vuelve a la televisión colombiana como un “francotirador”

El reconocido periodista Jaime Bayly estará nuevamente en un night show colombiano, donde, con su característico tono, entrevistará a varias personalidades del país y más en época electoral.

“Quiero decirles que el francotirador vuelve a la televisión colombiana, a las noches de Red +, cuando se caliente la campaña presidencial voy a estar noche a noche”, se le escucha decir al controvertido periodista, revelando el canal donde estará presente.

El horario del programa será a las 11 de la noche y se emitirá de lunes a viernes a partir del 1 de marzo de 2022.

“Mucho ojo que no se nos va a escapar ninguna y hay mucha tela qué cortar en la política colombiana, nos vemos pronto”, culmina Bayly en la presentación de su nuevo show.

“Zuluaga no pasará”: Jaime Bayly ‘pronostica’ cómo será la segunda vuelta en Colombia

Durante su programa, Bayly, el peruano habló hace poco sobre las elecciones en Colombia y pronosticó que el candidato Óscar Iván Zuluaga no pasaría a la segunda vuelta, lo que debilitaría el uribismo en Colombia.

“No es un gran candidato tampoco. No es carismático, ya corrió una vez contra Santos en la reelección, ya perdió. El uribismo está de capa caída”, agregó.

Además, cuestionó el papel del expresidente Álvaro Uribe en la política colombiana y afirmó que “ya no brilla como resplandecía antes”, lo que podría jugarle una mala pasada a su partido en las elecciones.

Igualmente, Bayly habló de los demás candidatos como Rodolfo Hernández en Íngrid Betancourt. Durante el segmento en el que habló de los futuros comicios colombianos habló con fuerza de Rodolfo Hernández y de cómo ha ido ascendiendo en las encuestas y favoritismo de muchos.

“Íngrid Betancourt está muy alejada en las encuestas y es poco probable que despegue”, aseguró sobre la candidata.

Por eso, su pronóstico para la segunda vuelta, que afirmó será inminente, sería entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

También hace unos meses se refirió al caso de la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre a manos de Jhonier Leal. Allí, el periodista se despachó contra Jhonier Leal y lo trató con total repudio. Las expresiones del presentador llegaron incluso a representar parte de la sorpresa que se llevaron los colombianos al conocer del caso.

Al iniciar el informe, llama al hermano del estilista como un “degenerado, depravado, desalmado, criminal, asesino”, luego en forma de reflexión hacia la condición humana dice: “Cuán malvado, cuán ruin, cuán abyectos podemos llegar a ser los seres humanos”.

Al llegar al momento del informe en el que Jhonier acepta los cargos, Bayly se refiere a él como malvado, y menciona: “Fíjense con qué sangre fría, con qué sangre helada, el tipo confiesa que ha matado a su madre a cuchillazos. No encuentro yo en su voz un átomo de arrepentimiento, de dolor, de culpa. Es un monstruo”. Continúa: “Les pide perdón a sus hijos y luego a las víctimas, pero es que a las víctimas ya no les puedes pedir perdón, pues las mataste a cuchillazos. Ya no existen, ¿eh?”, reprocha el periodista a Jhonier Leal.

“Yo espero que le den cadena perpetua. ¡Qué degenerado!, ¿no?”. Más adelante lo tacha de “desgraciado, malvado, perverso”.