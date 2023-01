El presentador Andrés Montoya confirmó su separación de Mariana Ramírez

El presentador de Noticias Caracol, Andrés Montoya, confirmó su situación matrimonial, la cual se venía especulando por parte de los usuarios en redes sociales desde que dejó Medellín para hacer parte del equipo de trabajo en la sede central de Caracol Televisión.

Andrés Montoya hace parte del equipo de presentadores de noticias del Noticiero de Caracol. También es antioqueño de nacimiento y estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual hace parte de la promoción 2006. Adicionalmente, estudió un posgrado en la misma casa de estudios. En este caso, cursó y culminó la Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional - Comunicación Empresarial.

En materia de su carrera profesional, fue docente de cátedra en la Colegiatura Colombiana desde 2007 hasta 2009. En esta etapa, Montoya fue el guía de los cursos de Fundamentos de la Comunicación Organizacional y Expresión Oral en la Facultad de Comunicación Organizacional. Años después, fue el Director de comunicaciones de C.I. Unibán S.A; empresa en la que estuvo tres años. En el 2014 fue el responsable de comunicaciones externas de Renault en Colombia.

Su acercamiento o vínculo con los medios de comunicación ocurrió en 2014, cuando fue el Jefe de prensa de Ruta N Medellín durante varios meses. Después fue Coordinador de comunicaciones en el Grupo Orbis y, finalmente, dio el salto a la fama cuando fue el presentador de Noticias Telemedellín. Adicionalmente, se pueden encontrar en su sitio web las producciones de locución y presentador de ceremonias, las cuales ha hecho de forma independiente y en eventos respectivamente.

Un año después, concretamente en noviembre de 2018, Montoya llegó a Noticias Caracol. Inicialmente, cubrió temas relacionados con la capital de Antioquia, pero, desde este año, empezó a aparecer en la sede de Bogotá en las diferentes emisiones del medio día del noticiero junto con Alejandra Giraldo.

Montoya estuvo invitado el 3 de enero en el programa de ‘Día a Día’, en el cual conversó sobre su experiencia en el noticiero, asuntos personales y, en especial, esclareció la información sobre su estado actual con la madre de su hijo. Claro y contundente, el presentador confirmó que está divorciado de ella, siendo la decisión más difícil que le ha tocado tomar en el último tiempo.

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, indicó Montoya al mencionar que su hijo fue la razón que más lo hizo meditar la decisión.

Adicionalmente, comentó que, aunque ya no sea pareja de Mariana Ramírez, su exesposa, la relación que mantienen ambos actualmente es buena. En el programa de la mañana apuntó que el amor cambió y se transformó, siempre velando por la bienestar de su hijo como prioridad. Por otro lado, reflexionó sobre la responsabilidad al momento de hacer parte de una relación amorosa y conyugal.

En primer lugar, manifestó que “El reto es el entendimiento, la cercanía y una buena comunicación, independientemente de la distancia. Muchas veces, no garantiza que la cercanía vaya a formar mejores seres humanos. Eso lo vemos todos los días en hogares que pueden vivir muy juntos y ser muy disfuncionales”. Al finalizar el tema, la presentadora Carolina Cruz le aconsejó que va a tener una relación con ella, no de matrimonio, sino como la que él mencionó. Una relación que depende del hijo, entonces ella le recomendó llevar con su exesposa una buena relación para que sea lo mejor para todos.