El presentador que impresionó a los televidentes por usar falda en plena emisión

El reconocido presentador de ‘Buen día Colombia’ dejó sin palabras a quienes estaba mirando el magacín de la mañana al lucir un look bastante personal y fuera de lo común.

El presentador se dejó ver muy cómodo con su look | Foto: @buendiacolombia

Que un hombre salga en televisión luciendo una falda no es nada común en el medio y por eso, que el presentador hubiera decidido lucir esta prenda en pleno programa causó muchos comentarios en redes sociales.

Hay que tener en cuenta que para muchos sectores de nuestro país este look es exclusivamente para las mujeres, es decir, que todavía hay mucho recelo frente a su uso.

Cabe aclarar que aunque no es una manera muy común en el vestir de los hombres, esta prenda ha sido utilizada por ellos en muchas ocasiones a lo largo de la historia, sin tener que verse en entredicho su masculinidad. Por ejemplo, los romanos, uno de los ejércitos más poderosos de la antigüedad, utilizaba falda y esta hacía parte de su atuendo normal.

Ante la sorpresa, se abrió el debate y más de uno se preguntaba: “¿Qué hace Andrés vestido de mujer? Qué vaina, es mejor no ver el programa porque ya se están pasando. Recuerden que es un programa ameno que ve toda la familia y se debe demostrar buena conducta”, aseguró una persona como queja.

No se conoce aún la reacción del propio Andrés López, pero probablemente él no le ha puesto misterio al asunto y esta falda hará parte de muchas otras pintas que él tendrá en su armario.

A lo que varios internautas no dudaron en reaccionar con algunos comentarios como: “No le luce, y no la sabe llevar”; “Hace mucho tiempo dejé de ver ese programa... puras payasadas, nada constructivo”; “Y esos comentarios que les causan risas y admiración son una falta de respeto. Mientras hacía mis quehaceres lo escuchaba. Después de esto, no veré más el programa”.