El Salón de la Fama de los Compositores 2024 incluye a Eminem, Alanis Morissette y Janet Jackson

Eminem, el rapero que cambió la escena musical

El legado de Janet Jackson y Alanis Morissette

La diversidad de nominados para la clase de 2025

El Salón de la Fama de los Compositores no solo celebra a los intérpretes, sino también a los compositores no intérpretes, es decir, aquellos que han creado las canciones que definieron eras musicales pero que quizás no son tan reconocidos como artistas.

Entre estos nominados se encuentran figuras como Walter Afanasieff, quien colaboró con Mariah Carey en el éxito “All I Want for Christmas Is You”, y Mike Chapman, quien coescribió el clásico “Love Is a Battlefield” de Pat Benatar. Además, el colectivo Parliament-Funkadelic, con George Clinton a la cabeza, sigue siendo una de las fuerzas más influyentes en la música funk, mientras que los Doobie Brothers, con su mezcla única de rock y soul, también están en la carrera.