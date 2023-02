El supuesto motivo por el que Megan Fox terminó su relación con el músico Machine Gun Kelly

- Foto: Getty Images for iHeartMedia

Megan Fox y Machine Gun Kelly se ubicaron como una de las parejas más comentadas de la farándula internacional, debido a la relación que construyeron desde hace algún tiempo. Su inesperado vínculo causó revuelo entre los curiosos de las plataformas digitales, quienes se interesan por conocer detalles del compromiso que hicieron meses atrás. Además, también daban mucho de qué hablar por cómo llevaban su relación, pues aseguraron que bebían sangre uno del otro como un acto con fines de rituales.

Ahora la actriz ha encendido los rumores sobre una posible ruptura con el músico, ya que en varias publicaciones no se le ha visto usando su anillo de compromiso. También se observó que luego de eliminar todas las fotografías que tenía con Machine Gun Kelly en su cuenta de Instagram procedió a cerrarla, algo que no hace usualmente.

Sin embargo, antes de que Megan Fox hiciera esto, varios internautas lograron ver que hizo una última publicación donde lucía un vestido negro y se veía muy sexy. Pero lo extraño fue que acompañó la foto con un título que decía: “Pray You Can Catch Me (Reza para que puedas atraparme)” canción de Beyoncé, donde ella misma habla sobre una infidelidad de su esposo, Jay-Z.

Megan Fox cerró su Instagram - Foto: @meganfox

Luego de publicar ese post, los seguidores de la actriz indicaron que su pareja, quien lleva por nombre real Colson Baker, le habría sido infiel. “Probablemente, él lo hizo con Sophie”, haciendo referencia a que el músico la engañó con una amiga en común.

Otro de los seguidores respondió a esta interrogante diciendo: “Estaban coqueteando mucho al principio, justo cuando ella comenzó a salir con él”. Lo que sorprendió a muchos fue que la actriz respondió estos comentarios y dijo: “Tal vez fui yo quién lo hizo con Sophie”, intentando callar los rumores de una infidelidad.

Megan Fox - Foto: @meganfox

Cabe recordar que Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso a mediados de enero de 2022 y publicaron cómo fue el emotivo momento.

“’Sí, en esta vida y en toda vida. Debajo de las mismas ramas bajo las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el corazón oscuro que es nuestro amor. 1-11-2022″, escribió Machine Gun Kelly en el video que mostraba el anillo que le entregó a Megan.

El video se mostró la pieza de joyería entregada por el músico a la actriz. Se trató de un anillo conformado por dos piedras preciosas con un significado especial para los dos: la esmeralda y el diamante.

En su perfil de Instagram, Megan Fox también había dedicado una publicación a su compromiso con el artista. “En julio de 2020, nos sentamos bajo este árbol de banyan. Pedimos magia. Éramos ajenos al dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconsciente del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero intoxicado por el amor. Y el karma”.

Y añadió: “De alguna manera, un año y medio después, luego de haber caminado juntos por el infierno, y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y al igual que en cada vida antes de esta, y como en cada vida que la seguirá, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro”, agregó entonces en su publicación de Instagram.

La actriz se mostraba muy enamorada de su prometido. (Photo by Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ ViacomCBS) - Foto: Getty Images for MTV/ViacomCBS

“Y luego bebimos la sangre del otro”

Una de las frases que más llamó la atención dentro del mensaje de Megan Fox fue aquella referente a haber bebido la sangre del otro. En ese instante, los seguidores de la pareja no entendieron si se trataba de una figura metafórica o si realmente consumieron su propio líquido vital.

A propósito del tema, en una entrevista con el medio de entretenimiento Glamour, Megan Fox aclaró qué quiso decir con sus palabras. “Supongo que beber sangre de los demás podría confundir a la gente”. No obstante, confirmó que no se trató de una metáfora, y que realmente bebieron la sangre del otro. “Se trata de unas gotas y con fines rituales”, puntualizó Megan Fox.