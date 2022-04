Megan Fox confiesa por qué bebe sangre de su novio, Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una de las parejas más famosas en el mundo del entretenimiento. De hecho, en marzo fueron vistos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, ya que el músico se presentó en el Festival Estéreo Picnic.

Aunque mantuvieron en secreto su noviazgo durante casi dos años, a mediados de enero de 2022 la pareja publicó su compromiso. Con videos difundidos en sus redes sociales, tanto Megan Fox como Machine Gun Kelly compartieron detalles sobre cómo fue el instante en que se enamoraron, además, mostraron el lugar específico en el que nació su romance.

“’Sí, en esta vida y en toda vida. Debajo de las mismas ramas bajo las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el corazón oscuro que es nuestro amor. 1-11-2022″, escribió Machine Gun Kelly en el video en que muestra el anillo que entregó a Megan. La publicación acumula más de 17 millones de reproducciones.

El video muestra la pieza de joyería entregada por el músico a la actriz. Se trata de un anillo conformado por dos piedras preciosas con un significado especial para los dos: la esmeralda y el diamante.

En su perfil de Instagram, Megan Fox también dedicó una publicación a su compromiso con el artista. “En julio de 2020, nos sentamos bajo este árbol de banyan. Pedimos magia. Éramos ajenos al dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconsciente del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero intoxicado por el amor. Y el karma”, expresó la actriz a sus más de 20 millones de seguidores en la red social.

“De alguna manera, un año y medio después, luego de haber caminado juntos por el infierno, y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y al igual que en cada vida antes de esta, y como en cada vida que la seguirá, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro”, agregó en su publicación.

“Y luego bebimos la sangre del otro”

Una de las frases que más llamó la atención dentro del mensaje de Megan Fox fue aquella referente a haber bebido la sangre del otro. En su momento, los seguidores de la pareja no entendieron si se trataba de una figura metafórica o si realmente consumieron su propio líquido vital.

A propósito del tema, en una reciente entrevista con el medio de entretenimiento Glamour, Megan Fox aclaró qué quiso decir con sus palabras. “Supongo que beber sangre de los demás podría confundir a la gente”, anotó la actriz.

No obstante, confirmó que no se trató de una metáfora, y que realmente bebieron la sangre del otro. “Se trata de unas gotas y con fines rituales”, puntualizó Megan Fox.

“Se hace por una razón y se controla, es como: Vamos a derramar una gota de sangre y cada uno las bebe. Él es mucho más casual, agitado, caótico”, agregó la actriz. Así mismo, aclaró que no ha tenido ninguna complicación en su organismo como resultado de haber hecho el mencionado ritual.

El pasado viernes, 22 de abril, Machine Gun Kelly cumplió 32 años, por lo que Megan Fox no dejó pasar la oportunidad y compartió un sentido mensaje con su pareja: “Hoy tu madre nos dijo que naciste un mes antes (estabas tan destinado a ser un Géminis, tú, encantador mercurial Svengali). Y cuando eras un bebé, eras ‘tierno y quisquilloso al mismo tiempo’ y no podría haber imaginado una descripción más adecuada de ti”, escribió Megan Fox en la introducción de su mensaje en Instagram.

“El mundo no tiene idea del corazón gentil y hermoso que tienes. Qué generoso y lo reflexivo que eres. Qué absurdamente extraño, inteligente e ingenioso eres. Eres, con mucho, el humano más singular que he conocido. Y si pudiera conseguir que el niño que tiene todo sea algo especial para su cumpleaños, levantaría el velo de sus ojos para que pudieran ver lo que veo. Eres un alma tan hermosa. Me siento honrada de amarte y de ser el destinatario de tu amor. Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, dedicó Fox a su pareja.