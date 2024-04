Eliminan a Sandra Muñoz de ‘La casa de los famosos’ y le saca los trapos sucios a Melfi: “Enredó a una mujer (casada) para ganar”

Antes de ser eliminada, la reconocida modelo no se fue de la competencia sin cantarle la tabla a Miguel Melfi durante el último posicionamiento y le sacó a relucir su romance con Nataly Umaña, quien estaba legalmente casada con Alejandro Estrada.

“Yo no hablé mal de ti. Me hicieron una pregunta sobre quién era la persona más peligrosa y dije que tú, porque para mi eres una persona que hace lo que sea para llegar a la final. Cómo enredar a una mujer [casada], como también lo has hecho en otros realitys. Es muy peligroso”, sentenció.