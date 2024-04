Alejandro Estrada rompe el silencio y confirma su situación con Nataly Umaña: “Me afecta, pero nuestras vidas toman rumbos separados”

No van más. Tras la relación de Nataly Umaña con el panameño Miguel Melfi en La casa de los famosos , Alejandro Estrada confirmó que se acaba su relación. La noticia llega después de las especulaciones que surgieron tras la salida de la actriz del programa.

“Y hoy quiero precisamente reiterar mi apoyo incondicional hacia Nataly . Veo los desafíos que enfrenta y los comentarios duros que ha recibido, y es evidente que me afecta ver cómo las críticas pueden eclipsar la humanidad y el respeto que todos merecemos. Nataly es una persona con una inmensa fortaleza y una capacidad increíble, y tengo la confianza en su habilidad para superar cualquier adversidad”.

Alejandro Estrada reveló si ya perdonó a Nataly Umaña

En días pasados, de acuerdo con una charla que sostuvo el artista con la Revista 15 Minutos, este proceso sentimental no era sencillo y había que darles tiempo a los momentos para avanzar. El colombiano aseveró que no quería discutir por nada y su interés estaba enfocado en cortar de la manera más sana posible.

Sin embargo, lo que llamó la atención de más de uno fue que Alejandro Estrada se refirió al proceso interno que lidiaba , indicando que en ese instante no podía hablar del perdón, pues tenía que olvidar y pasar la página de ciertos detalles.

“La verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien. (...) Tampoco puedo hablar en el momento del perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar”, dijo en la entrevista.