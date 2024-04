Alejandro Estrada reveló con quién estaría viviendo tras su separación de Nataly Umaña

Además, en medio del revuelo que causaban las escenas donde los dos participantes aparecían protagonizando románticos momentos, llenos de besos, abrazos y caricias, la artista comenzó a sorprender a los televidentes con sus declaraciones sobre su matrimonio con Estrada, pues pese a que eran considerados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, ella aseguró frente a las cámaras que ya no era feliz a su lado.

“Últimamente, no lo hago feliz, ni él. Eran peleas por bobadas, por ejemplo, mi psicorigidez y el pobre pues, y eso para mí era un problemón y viceversa. El man con un montón de trabajo en su cabeza, entonces ya no había tiempo para reírnos y yo extraño mucho eso”, expresó la famosa en el confesionario del programa.

Asimismo, mencionó que lo que más la enamoró de Alejandro Estrada es que él tenía un gran sentido del humor y se rían por todo, pero con los años todo se fue transformando en discusiones. “Hay que darse cuenta de que ya no nos hacemos felices” , agregó Umaña.

Ante esta situación, el actor decidió ingresar a la casa para aclarar lo que estaba pasando y terminar su relación frente a todo Colombia con un fuerte discurso que, rápidamente, se hizo viral en las redes sociales, pues más allá de recriminar sus palabras, se mostró desconcertado e impresionado con lo mal que se suponía estaba su relación, pero no se había dado cuenta.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada no se han vuelto a ver | Foto: Instagram: Canal RCN/YouTube: Laura Acuña

Debido a esto, muchos estaban a la expectativa de saber a dónde iría la actriz, luego de terminar su matrimonio con Estrada, ya que llevaban 12 años juntos y durante ese tiempo formaron su hogar al lado de sus mascotas en una enorme mansión en la que, hasta ahora, no ha estado Alejandro.

Según sus declaraciones, durante este tiempo se ha refugiado en su hijo Tomás, quien llegó de Francia para darle su apoyo en este difícil momento de su vida: “Vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, comentó.