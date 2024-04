‘Culotauro’ confesó en SEMANA la verdad de su vínculo con Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’; reveló si está dispuesto a esperarla

Camilo Díaz, más conocido en el mundo digital como ‘Culotauro’, se despidió de la teleaudiencia el pasado 31 de marzo, tras conocerse el resultado de las votaciones en una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, un formato de entretenimiento en el que se destacó por su buen sentido del humor, sus chistes, que incomodaron a más de uno y, por supuesto, su inesperada relación sentimental con la actriz Diana Ángel.

Aunque al principio los espectadores fueron testigos de la ‘química’ que había entre los dos, repentinamente, decidieron tomar distancia. Después, el comediante sorprendió con algunas decisiones que tomaba dentro del programa, pues, en lugar de fortalecer su cercanía con la artista durante la competencia, se mostraba frío y distante.

En diálogo con SEMANA, el comediante abrió su corazón para hablar de lo que realmente pasó con Diana Ángel en La casa de los famosos Colombia y cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella.

Con el objetivo de aclarar su situación, Culotauro confesó que desde hace varios años admira a la actriz, cuando él mismo empezó a estudiar actuación y la vio en una obra de teatro en la que participaba.

“La admiración que yo le guardaba a ella y que le guardo a muchas actrices de Colombia fue como... ¡¿Qué?, voy a estar en un reality con Diana Ángel!”, exclamó con emoción al recibir la invitación para participar en el programa.

Culotauro sostuvo una relación con Diana Ángel en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla de La casa de los famosos

Luego, señaló que su vínculo inició de repente y de la mano con una de sus mayores cualidades: “A mí siempre me ha gustado hacer reír y cómo es de ‘chimba’ generar un lazo afectivo con alguien que uno admira, que es bella, que es bondadosa, amplia”. De hecho, recordó con risa nerviosa la canción que ella le dedicó dentro de la competencia.

“Todo se hizo con arte, lo que me gusta es eso, que la construcción de la relación que hicimos con ella fue tan natural desde el arte, desde la bobada, desde molestar con voces, personajes, disfrutando de estar encerrados todo el tiempo en la casa, así como lo hice con otros competidores”, expresó.

“Es muy difícil no poder dejarse llevar por una emoción que es como... ¡¿Qué? Estoy haciendo reír a Diana Ángel! Y de repente se sentía el gusto por lo que estaba pasando en el otro, después no podía dejar de hacerla reír y viceversa”.

Culotauro y Diana Ángel en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla de La casa de los famosos

Camilo destacó el talento de Diana Ángel y el regalo que él le dio como muestra de su afecto: un personaje llamado Elso. “Un payaso que simplemente no le tiene miedo a decir lo que piensa con chistes y dice la verdad con chistes”, lo que hizo que su vínculo se fortaleciera.

¿Por qué decidió tomar distancia?

Camilo no negó que lo impactó el riesgo que se corre al tener una relación en un reality como la de Nataly Umaña y Miguel Melfi o la de Sandra Muñoz y Juan David Zapata, Juanda: “Dije: no, no quiero jugar ese juego. No quiero poner mis sentimientos como una carta estratégica porque no lo son, se lo dije a ella”.

Por esta razón, cree que la gente no leyó bien su mensaje para Diana y afirman que la “manipulaba” o le hacía desplantes, cuando en realidad fue claro con sus intenciones: “Vengo de una relación de cuatro años que rompí en noviembre. Siento que fue por mi culpa, es importante para entender lo de Diana. Como que yo estaba tan enfocado en el trabajo, en intentar hacer algo, ser alguien, ¿saben? Como echar pa’ lante, que llaman. Pero eso me hizo perder cosas que para mí eran muy estables, como mi relación”, dijo.

Culotauro y Diana Ángel fueron muy cercanos en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla de La casa de los famosos

De hecho, también resaltó que perdió tiempo consigo mismo. “Entonces le dije a Diana que no estaba preparado para tener una relación (...). Uno no puede llenar un vacío con alguien porque eso me parece que es egoísta. Ya me pasó mucho tiempo atrás”.

Su pasado amoroso, de acuerdo con sus declaraciones, lo llevó a no tener afán porque creía que todo podía salir mal y eso lo habló con la actriz. “Las últimas dos semanas decidimos tomar distancia y yo le decía: ‘El hecho de que yo me esté distanciando no quiere decir que no te aprecie, que no te quiera, no quiera abrazarte o hacerte reír, solamente que estoy sintiendo que esto puede ocasionar que algo nos separe de la manera más negativa posible”.

Culotauro en 'La casa de los famosos'. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Sobre la razón por la que no la eligió para compartir su habitación privada cuando fue líder en el reality, el comediante recordó un consejo que su mamá le dio a su hermana. “Le decía: ‘Usted tiene que darse el lugar como mujer y hacerse respetar’. Creo que eso se hubiese podido prestar para muchas cosas como ese dicho de ‘el diablo es puerco’ o ‘póngase a retar al diablo’. No quería que eso se prestara para confusiones o que pensaran que era estrategia”.

¿La esperará para formalizar su relación cuando salga de La casa de los famosos?

Culotauro aclaró que prefirió guardar distancia para cuidar lo que Diana Ángel le brindaba, porque “era muy chimba”.

Así que, ante la posibilidad de formalizar su relación cuando salga del reality, comentó: “Si algo de lo que se construyó allá es real, pues tiene que ser real aquí afuera. Eso de esperar a alguien no, realmente espero sentirme bien conmigo mismo para poder hacer parte a una persona de mi vida”.