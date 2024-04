Nataly Umaña se salió con la suya; hizo inesperada jugada al salir de ‘La casa de los famosos’ y se las ‘cobró’ a compañero

Aunque muchos consideraron que Nataly Umaña no sería eliminada por la controversia que desataba al interior de la casa, los cálculos no dieron y el porcentaje de votos fue bastante bajo. Su despedida fue junto al panameño, con quien construyó una breve relación, deseándole lo mejor para su camino.

“Fui muy feliz, en realidad, me lo disfruté muchísimo. Soy súper partidaria que hay tiempo para todo. Me voy feliz, creo que fue el tiempo prudente, el tiempo exacto, en que viví, jugué, ahora tengo una vida que afrontar afuera (risas) y pues nada, a seguir jugando en la vida real, a seguir viviendo en la vida real. Me voy feliz, me voy tranquila, en realidad. Me voy bien”, comentó.