Hermana de Sandra Muñoz habló del exesposo de la modelo y su relación: “era un poco tormentosa y manipuladora”

Una de las celebridades que más ha dado de qué hablar en el reality show La casa de los famosos Colombia, ha sido la modelo y actriz cafetera de 42 años, Sandra Muñoz, quien no solo ha cautivado a los televidentes con su belleza, sino también con su determinación y valentía.

Sin embargo, la famosa también ha llamado la atención de muchos por su amorío con Juan David Zapata, uno de sus compañeros que es 15 años menor que ella pues, sin importar su diferencia de edades, Muñoz ha dejado en evidencia su sentimiento de afecto hacía él, protagonizando varias escenas de celos por diversas situaciones que se han presentado dentro de la competencia, como la elección de Isabella Santiago para que ambos compartieran su cuarto privado tras ganar la prueba de liderazgo.

En aquel momento, la modelo no pudo contener sus lágrimas de la ira y al desahogarse con los demás participantes del programa comentó: “feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza”. No obstante, días después aceptó las disculpas de su compañera ante cualquier decisión o acción que tomó y resultó afectándola.

Sandra Muñoz y Juan David en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Además, tras conocer que había sido elegida por el público para que estuviera en la placa de nominados y pasar a la etapa de eliminación, Sandra tomó la decisión de terminar su romance con Juan David, a quien de hecho culpó de la decisión de la audiencia por su falta de seriedad ante el vínculo que, se suponía, estaban construyendo.

“Esto ha sido un juego tonto e inmaduro que no se le puso seriedad o un qué se va a hacer. Me imagino que eso fue lo que provocó mi nominación porque a mí nunca me había nominado el público, dirán que para qué me presto para ese juego”, le dijo la actriz al deportista al ponerle fin a su relación.

Sandra Muñoz y Juan David en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Precisamente, por todo lo que ha pasado en el programa con Sandra Muñoz, durante una entrevista para el matutino Buen día Colombia, del canal RCN, Marcela Muñoz, su hermana, confesó qué piensa del comportamiento de la modelo en cuanto a su situación sentimental y los daños que le han causado sus decisiones en este asunto.

“La mayoría de veces quiero entrar y resetear a mi hermana, de hecho ella lo ha dicho, porque yo mantengo pegada de ViX 24/7″, comentó, dando a entender que no ha estado de acuerdo con varias cosas que han pasado, especialmente con su vínculo con Juan David.

Sandra Muñoz en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

No obstante, entre lo que dijo no pudo pasar por alto a la expareja de Sandra, un misterioso hombre que, a diferencia de sus relaciones pasadas, nunca mostró en sus redes sociales, razón por la que no se conoce su identidad ni a qué se dedica.

“Era una relación un poco complicada, un poco tormentosa, manipuladora, con un poco de maltrato psicológico y esas cosas, por eso yo entiendo las actitudes y las afectaciones que mi hermana ha tenido dentro de la casa”, expresó la mujer asegurando que su noviazgo hizo que Sandra se distanciara de sus seres queridos.