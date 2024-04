¿Arrepentida? Nataly Umaña buscaría recuperar su matrimonio con Alejandro Estrada tras su polémico paso por ‘La casa de los famosos’

Nataly Umaña buscaría recuperar su matrimonio con Alejandro Estrada

Umaña confesó que cuando vea a Estrada, quiere “ mirarlo a los ojos, pedirle perdón por haberlo expuesto de la manera en que lo hice, por no haber pensado en él, uno no daña al que ama, que quiere, al contrario, lo cuida ”.

“Me arrepiento de haberlo hecho sufrir, siento que desde muy chiquita he afrontado mis errores, sean buenos o malos, porque yo lo hice. No estuvo bien, lo sé, no fue justo, me dejé llevar de un juego”, mencionó la actriz.