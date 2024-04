Alejandro Estrada anunció decisión que tomará sobre su separación con Nataly Umaña: “Espero cerrar el ciclo”

Después de 12 años de que se volvieran pareja, Estrada decidió tomar cartas en el asunto y puso punto final al vínculo sentimental que llevaban; lo hizo en uno de los capítulos del reality y una de las escenas más comentadas fue cuando le entregó el anillo de matrimonio a la ibaguereña, que en su momento no pudo contener las lágrimas.

La historia dio un giro después de que Umaña asegurara que la relación no se terminó debido a su infidelidad, sino que desde hace algún tiempo atrás venían teniendo problemas, que, según ella, los llevaron a tomar caminos separados. Sin embargo, el actor siempre ha sostenido todo lo contrario, en varias apariciones públicas ha dejado claro que no estaban en crisis y que todo se rompió tras lo sucedido con Melfi.

La crucial decisión

En una reciente entrevista con la revista 15 minutos , Estrada entregó nuevos detalles de su proceso de separación y dejó claro que no hay vuelta atrás: está decidido a ponerle fin a la relación también por la vía legal, una drástica decisión que ya pensó mucho.

“ Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer ”, manifestó.

Durante el diálogo, el artista fue cuestionado por lo que podría pasar con las mascotas que tenían los dos y los bienes de cada uno. Alejandro aseguró que la cuestión material no le mata la cabeza, sino que su preocupación principal son su perro y sus gatos, ya que alguno de ellos se tendrá que separar del otro.

“Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas , un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada”, aseveró.

Además, el actor habló sobre un hipotético perdón hacia su expareja, pero para ello acudió al tiempo como un factor fundamental, ya que por el momento no se siente preparado para hacerlo. Sin embargo, no cerró esta probabilidad por completo.

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo vivirá bien”, aseveró.