Culotauro soltó al aire su verdad sobre Nataly Umaña y la deja mal parada en público ante Alejandro Estrada

“Fui muy feliz. Me lo disfruté muchísimo. Soy partidaria de que hay tiempo para todo. Me voy feliz porque fue el tiempo prudente y exacto donde viví y jugué. Mi nominado es Culotauro porque, para mí, él es como un cáncer. Es el cáncer de la casa y, como todo cáncer, hay que erradicarlo antes de que haga metástasis ”, manifestó la ibaguereña apenas salió de la casa.

El creador de contenido, por su parte, no dejó pasar por alto estas fuertes declaraciones y le ha respondido públicamente a Umaña en las distintas entrevistas que ha dado desde que dejó la competencia.

“El cáncer también se cura. Nataly, no tengo nada contra ti, no tengo nada contigo. Acabaste con el cáncer, qué buena médica [risas]. Si lo dijo es porque algo sentía o tenía algún rencor, de mi parte no tengo rabia por ponerme en la placa”, manifestó inicialmente en RCN.