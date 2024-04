Nanis Ochoa le echó el ojo a Melfi en ‘La casa de los famosos’, pero no evitó ácida pulla por su mamá: “Qué pereza”

A pesar de que esto apareció de repente, la producción supo cómo alborotar a los habitantes que ingresaron desde el inicio, advirtiéndoles que podían pasar sorpresas con estas personas. Más de uno no estuvo de acuerdo, mencionando que no era justo por el tiempo que residían ahí.

“Soy mamá de dos hijas, trabajo desde chiquita y tengo muchas ganas de salir adelante. Quisiera llegar a ayudar, no quiero estresarlos más, soy parchada y todo terreno. Uno no puede llegar con estrategias porque luego no es sostenible. Lo más difícil para mi es cómo me ve la gente, yo me siento en desventaja porque ya llevan un tiempo estos participantes y ya la gente les cogió cariño”, apuntó al inicio.