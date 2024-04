Culotauro se fue contra Nataly Umaña por llamarlo “cáncer”; le tiró pulla por la “cruel” manera en la que expuso su matrimonio

Sin duda alguna, la salida de Camilo Díaz, más conocido en el mundo digital como Culotauro, de La casa de los famosos Colombia, generó gran sorpresa en la audiencia debido a que varios creían que era uno de los participantes que más apoyo tenía de los televidentes.

Sin embargo, las votaciones mostraron todo lo contrario luego de que la actriz Nataly Umaña fuera la encargada de nominarlo tras su eliminación del programa, el pasado 24 de marzo, lanzando un fuerte comentario en su contra al explicar la razón por la que quería que abandonara la casa.

“Siento que es el cáncer de la casa y como cualquier cáncer hay que erradicarlo antes de que haga metástasis y se lleve al resto del grupo”, dijo la actriz luego de mencionar su nombre para ser el primero en aparecer en la placa de nominados.

Además, en una entrevista que le concedió a RCN después de salir del reality show, explicó que su disgusto con el comediante se había generado por sus constantes chistes relacionados con ella y el escándalo que protagonizó por su romance con Miguel Melfi, otro participante de la competencia, mientras seguía casada con Alejandro Estrada, con quien llevaba compartiendo su vida desde hace 12 años.

Nataly Umaña nominó a Culotauro en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“Escuché sin querer a Culotauro y a Alfredo hablando bobadas en el confesionario y me puse a llorar porque estoy vulnerable, porque ya en un comienzo lo que parecía un humor sarcástico, que me gusta, sentí que se les acabó el recurso, lo mismo de siempre”, fue parte de lo que dijo la artista.

Por esta razón, tras su eliminación del programa, Culotauro ha sido cuestionado sobre las fuertes palabras que expresó Umaña en su contra al momento de nominarlo y en el After Show de ViX, junto a Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, aprovechó para responderle asegurando que no le guarda rencor por su decisión, dejando atrás las discusiones o malentendidos que tuvieron en La casa de los famosos.

Culotauro se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN

“El cáncer también se cura, mentiras. Nataly perdona eso, yo no tengo nada contra ti, no tengo nada contigo (…) Si lo dijo es porque algo sentía o tenía algún rencor, de mi parte no tengo rabia por ponerme en la placa”, mencionó el comediante.

Por otro lado, en diálogo con los presentadores de Buen Día, Colombia, aseguró que respeta sus comentarios, pero no está de acuerdo: “Yo no sé qué piensan ustedes, pero si ella es doctora le creo (risas); creo que Nataly (Umaña) no es doctora. Si alguien debería catalogar a un enfermo con una enfermedad así, es a un ‘man’ al que le falta casi la mitad del cuerpo. Ojalá no tenga cáncer, solo pienso eso”, empezó diciendo Díaz.

Ana Karina Soto y Culotauro discutieron en Buen día, Colombia. | Foto: TikTok @lcdlfcol_col

Y agregó: “Yo no siento que sea un cáncer para nadie. Lo que ha hecho la comedia en mi vida, es curar por los chistes que uno puede hacer. Uno logra salvar o resguardar a muchas personas desde su pensamiento; y darles el valor de poder reírse de lo que nadie se ha atrevido de decirles”.