Lina Tejeiro confesó a qué cirugía plástica se volvería a someter y explicó las razones

Lina Tejeiro nunca ha negado que tuvo algunos complejos en el pasado que la llevaron a visitar el quirófano, inicialmente a causa de su sobrepeso. Sin embargo, en medio de su trayectoria, se ha sometido a otras cirugías estéticas que han cambiado notablemente su físico, algunas para sentirse más cómoda y otras tratando de mejorar aspectos de su cuerpo con los que no se sentía bien.

Por eso, de los retoques que se ha realizado, Tejeiro afirmó que solo se volvería a someter a una intervención estética en el futuro y se trata de una reducción de senos. “Desde chiquita tenía los senos muy grandes. A mis 13 años era 36D y bajé tanto de peso por mis problemas de alimentación que me quedaron súper caídas, parecían dos globos desinflados y esa sí me la volvería a hacer, la reducción”, expresó.

Basada en lo que ha vivido, Lina Tejeiro aseguró que su vida ha cambiado por completo desde que se enfocó en fortalecer estos dos aspectos que también han tenido un fuerte impacto en su vida sentimental , ya que dice estar segura de lo que merece y cuáles son sus no negociables porque ha aprendido a estar sola y a valorarse.

“Encontré el amor propio y me estoy acostumbrando a estar sin pareja (...) Tengo claros mis no negociables que son: debe ser una persona totalmente independiente, eso lo primero. Debe ser respetuoso, tiene que tener responsabilidad afectiva, que me valore, que sea seguro de sí mismo y que aguante el voltaje de estar conmigo”, dijo.