Alejandro Estrada rompió el silencio sobre regreso de Nataly Umaña a su casa y confesó “verdad” de lo que está pasando

Una de las historias que más dio de qué hablar durante la primera temporada de La casa de los famosos fue la relación que tuvieron Miguel Melfi y Nataly Umaña. La actriz quedó en el ojo del huracán debido a que entró al reality estando casada con Alejandro Estrada.

Hay que recordar que la ibaguereña fue sorprendida en uno de los episodios del programa, pues recibió la visita en medio de la dinámica de ‘congelados’ de su ahora expareja sentimental, quien aprovechó el ocasión para terminarle públicamente.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Me tomó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas. Hasta nunca”, precisó Estrada en aquel momento.

Pese a que ha tratado de ser muy reservado con ese tema, el empresario rompió el silencio en la Revista 15 Minutos, de la cual será su próxima portada, y se refirió, por primera vez, del regreso de su expareja sentimental a la casa en la que vivían juntos, tras su eliminación del concurso

El actor, además, abrió su corazón y contó la “verdad” de lo que está pasando actualmente en su relación, recalcando que no puede hablar, por el momento, de perdón. Asimismo, señaló que no quiere entrar en ningún tipo de discusión y pelea con Umaña.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada | Foto: TikTok @canalrcn

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento del perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar. Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada”, sentenció.

La Revista 15 minutos anunció la entrevista a través de su cuenta oficial de Instagram, donde confirmó que Alejandro Estrada contará todos los detalles de su separación con Nataly Umaña.

“Alejandro es el protagonista de nuestra más reciente portada. Él nos abrió su corazón para contarnos como su matrimonio se vio fracturado y expuesto en televisión, debido a la infidelidad de su esposa dentro de La casa de los famosos. Nos reveló en quién se ha refugiado en este tiempo de crisis y qué decisión espera tomar”, indicó el medio.

Cabe mencionar que la ibaguereña confesó la semana pasada en diálogo con Buen día, Colombia qué pasará con su actual esposo, soltando al aire si ya se habían encarado o estaban próximos a tener las conversaciones decisivas.