Nataly Umaña abre su corazón al aire y confiesa dónde está viviendo luego de que Alejandro Estrada la dejó

No obstante, la pareja de celebridades se distanció en los últimos capítulos, luego de la visita de la madre del cantante, quien condenó su actuar dentro del reality . Asimismo, la actriz se convirtió la sexta eliminada, lo que sorprendió a los espectadores.

“Fui muy feliz. Me lo disfruté muchísimo. Soy partidaria de que hay tiempo para todo. Voy feliz porque fue el tiempo prudente y exacto donde viví y jugué. Ahora tengo una vida que afrontar afuera ”, manifestó la ibaguereña apenas salió del programa.

Inicialmente, la reconocida actriz indicó que no ha vuelto a la casa en la que vivía con su expareja, ya que se está quedando, por el momento, en un hotel. Además, aseguró que está recibiendo la respectiva ayuda psicológica que les brinda RCN a los participantes que van dejando la competencia.

“ Lo primero que hace el canal es ponerte un psicólogo apenas sales, porque nosotros tenemos prohibido que alguien nos hablara . Solamente éramos en nuestro mundo, los participantes y punto. Ayer estaba en el hotel y sonó el teléfono y fui a contestar y sentí que el jefe me iba a regañar si yo contestaba el teléfono”, detalló la modelo en Buen Día, Colombia.

“Hemos sido muy reservados y privados, con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen. He querido estar guardadita. Vamos a hablar, tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo”, apuntó.