Ella es Nicole Betancur, exnovia de Feid, señalada de criticar a Karol G

El reconocido cantante Feid ha sido tendencia en los últimos días no solo por la gira de conciertos que ha estado realizando, sino también por la reciente confirmación del romance que está viviendo al lado de la colombiana Karol G.

Tras varias semanas de rumores y de indirectas por parte de ambos artistas en medio de sus canciones y conciertos, la pareja dio la confirmación de su relación el pasado viernes 16 de junio, cuando salieron agarrados de la mano antes de un concierto de Feid en Miami, Estados Unidos. El momento fue captado por cientos de fotógrafos que no dejaron pasar la oportunidad para dejar plasmado el único momento entre ambos cantantes.

Tras la confirmación de la nueva relación sentimental entre Feid y Karol G, las respuestas por parte de los seguidores no se hicieron esperar y provocó una avalancha de reacciones entre personas cercanas a la pareja. Sin embargo, no todo fue felicidad, la noticia no fue muy bien recibida por parte de Anuel AA, expareja sentimental de Karol G, quien ha sido fuertemente criticado tras lanzar indirectas tanto hacia la pareja como a los colombianos.

Además de la reacción del puertorriqueño, Nicole Betancur expareja de Feid, también salió al paso con fuertes críticas hacia la nueva pareja.

¿Quién es Nicole Betancur, la mujer que criticó a Karol G?

La influenciadora Nicole Betancur, quien sostuvo una relación amorosa con el cantante Feid antes de Karol G, se ha convertido en una figura publica por sus proyectos personales que la han convertido en una exitosa empresaria.

Nicole se describe en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de un millón de seguidores, como la fundadora de una marca que ofrece productos para el cuidado personal, de cosmética y belleza. La joven paisa reveló que ayudo al cantante a escribir varios éxitos musicales como Chimbita y 8 Diax, además contribuyó con su voz en la canción Fumeteo, en la cual la mujer se dirige al artista en medio de la canción, entre otras composiciones de Feid.

Antes de sobresalir en el mercado con su marca, Nicole confesó que trabajo en varios restaurantes como mesera y también estuvo laborando en la plataforma de Uber Eats y Uber.

La joven se dedica principalmente en su cuenta de Instagram a realizar publicaciones relacionadas con su empresa y su vida personal, además de hacer publicidades y promociones a otras marcas. Mientras que en TikTok, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, realiza videos de una manera más sencilla y espontánea, contando historias del día a día.

Desde que terminó su relación sentimental con Feid, la influenciadora no ha dado a conocer las razones por las cuales sucedió la ruptura, sin embargo, ha comentado que no le molesta bailar y escuchar las canciones, pues es fanática de Feid como artista.

¿Cuáles fueron las críticas que dijo sobre Karol G?

Con una mirada retadora, la también influenciadora mira a la cámara y dice parte una canción, afirmando: “Mi amor, la verdad es que se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”.

De inmediato aparecieron los comentarios, pues no hubiese quien dudara que la frase se la lanzó a su exnovio.

“La ex de Feid es una gran envidiosa, Karol G es un mujerón, bella por fuera y bella por dentro”; “qué te puedo decir tú eres bonita, pero la otra es maravilla”; “la ex de Ferxxo dice que él tiene malos gustos y así será de inteligente que ¡se está ofendiendo ella misma! jaja”; “usted está súper súper bonita, pero la otra es más; recuerda que mañana será bonito”; “Nicole AA”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. De hecho, el post dejó de estar disponible por algún tiempo.

Aunque el nombre de Betancur no sea tan sonado como el de Karol G, la publicación no fue pasada por alto por el mundo de la farándula y llegó hasta otros países.

Así habrá sido la repercusión, que una presentadora internacional de chismes le dedicó un momento en su programa. Como parte de su respuesta, la comunicadora defendió acérrimamente a la vocalista paisa.

“Karol, más allá de ser una mujer guapísima y muy talentosa, es una mujer que muy poco se encuentra. Es una mujer que no le pide nada a nadie, que trabaja para mantenerse ella sola, que ha logrado muchos sueños ella sola y que no necesita de alguien que le esté dando nada, ella es una mujer feliz”, comenzó diciendo.

Finalmente, arremetió contra lo que hizo la ex del compositor. “No le sirve de nada ser bonita si es envidiosa y para mí, eso es lo que hizo la ex de Ferxxo, pura envidia”, concluyó.