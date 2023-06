Tía orgullosa, Karol G muestra tiernos videos con su pequeña sobrina

La cantante paisa Karol G está que no se cambia por nadie y no es para menos, pues en este momento está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, todo porque está en la cúspide de su carrera como artista global, está viviendo un idilio de amor que ya confirmó con su colega y ahora novio Feid y además de eso está explorando su nueva faceta de tía, pues una de sus hermanas se convirtió en mamá hace un par de meses y esta ha sido la bendición más grande para toda la familia Giraldo.

A través de sus historias de Instagram, la paisa reveló el rostro de Sophie, la pequeña bebé de tan solo tres meses que al solo ver a la intérprete de Mientras me curo del cora atina a esbozar sus primeras sonrisas y carcajadas, algo que ha enternecido en gran medida a todo Instagram, pues dichos videos se han replicado por varias cuentas y muchos de los cibernautas pudieron verlos antes de que desaparecieran.

Karol G y Feid presumieron estar juntos en Miami. Foto: Twitter. - Foto: Foto: Twitter

Lo más hermoso de los clips es que pareciera como si la pequeña bebita sí estuviera conversando con la cantante, quien le pregunta si le han gustado sus conciertos y a qué punto. Las respuestas de la pequeña son balbuceos de una bebé de más edad que la de la pequeña Sophie.

“No que jesssstoooooo tan precioso, es que fue que se bajó un ángel Minions del cielo❤️”; “pues divina sí, pero cuídenla mucho, la mamá está como muy rara 😢”; “hermosa bebé, ya pudiera yo tener una😢”; “🥰qué bellaaaa”; “puros ojos de tía😍”; “hermosa como ella sola, igual que toda la familia G”, “yo quiero una tia así, @karolg”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Rastreando Famosos, con la compilación de los videos de la pequeña.

La depresión de Verónica Giraldo

Hay conmoción alrededor de Verónica Giraldo, hermana de Karol G y madre de la pequeña Sophie. La paisa recientemente subió unos videos llorando, en los que decía muchísimas cosas referentes a la realidad detrás de las redes sociales y a lo que ocultan las personajes que llevan vidas lujosas. Sus seguidores se mostraron preocupados por el estado emocional en el que se mostró.

En medio de lágrimas, la antioqueña quiso darles un consejo a quienes la siguen, enfatizando en que las redes sociales no muestran la realidad completa de las cosas, argumento que además sería la razón de su sufrimiento actual. “No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso”, comentó.

Verónica Giraldo - Foto: @verogiraldonavarro

No obstante, agregó que ella es mucho más de lo que publica. “Pero si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí”, siguió diciendo al llorar.

Karol G cuenta con tres exitosas hermanas. Foto: Instagram Jessica Giraldo. - Foto: Foto: Instagram Jessica Giraldo.

Y ya contando lo que tenía en el corazón entre el notable pesar, la hermana mayor de ‘La Bichota’ abrió su corazón, describiendo sus sentimientos, inclusive se refirió a la cantante en sus palabras. “Hoy me siento tan triste. No es porque quiera generar lástima, pero no sé ni para dónde coger. Como dicen por ahí, mañana será bonito”, añadió. Asimismo, hizo otras reflexiones acerca de su ser y de la manera en que los demás actúan. No en tanto, sus revelaciones tienen en total preocupación a sus seguidores, quienes no lograron entender del todo el estado de la creadora de contenido.

“Amo quién soy, amo a esta Verónica con los errores y miles de cosas, porque siempre busca la manera de dar lo que tiene en el corazón (…). Me da tanta tristeza la gente que solo quiere tener, tener y tener, cuando eso no lo llena a uno”, agregó.