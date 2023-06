Revelan los duros comentarios que habría lanzado la exnovia de Feid contra Karol G

Su talento los ha hecho estar en la cima por años. No obstante, esta vez no es la música lo que tiene a Karol G y Feid en boca de todos, sino el simple hecho de que hace algunos días hubiesen confirmado una relación amorosa, al aparecer agarrados de la mano en el Miami Dade Arena, justo para ingresar a un concierto del paisa.

Acto seguido, volvieron a mostrarse en otra de las presentaciones de la gira del colombiano, pero esta vez La Bichota estuvo en primera fila y en compañía de quienes ahora son sus suegros. Cabe mencionar que en la ocasión anterior fueron los padres de Carolina Giraldo los que estuvieron en el palco con su hija.

Karol G y Feid presumieron recientemente su relación. - Foto: Tomada de Instagram: @Feid

Tal situación ha tenido bastante resentido al cantante puertorriqueño Anuel AA, quien fue compañero sentimental de la antioqueña hace algún tiempo. Con carteles, camisetas, publicaciones en redes sociales y tiraderas en tarima, el intérprete centroamericano ha arremetido contra la nueva pareja.

Contrario a lo que muestra Anuel, los fanáticos de los dos cantantes están muy felices por el nuevo noviazgo (foto: Instagram @feid). - Foto: Foto: Instagram @feid.

Mientras millones de seguidores los respaldan y apoyan, el reguetonero boricua se ha convertido en el hater # 1 del naciente noviazgo. No obstante, recientes manifestaciones mostrarían que no sería el único inconforme.

Y es que la modelo colombiana Nicole Betancur, quien salió con Ferxxo en el pasado, estaría igual de molesta. O por lo menos eso fue lo que dejó ver en un video que subió en sus redes sociales en los últimos días.

Con una mirada retadora, la también influenciadora mira a la cámara y dice parte una canción, afirmando: “Mi amor, la verdad es que se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”.

De inmediato aparecieron los comentarios, pues no hubiese quien dudara que la frase se la lanzó a su exnovio.

“La ex de Feid es una gran envidiosa, Karol G es un mujerón, bella por fuera y bella por dentro”; “qué te puedo decir tú eres bonita, pero la otra es maravilla”; “la ex de Ferxxo dice que él tiene malos gustos y así será de inteligente que ¡se está ofendiendo ella misma! jaja”; “usted está súper súper bonita, pero la otra es más; recuerda que mañana será bonito”; “Nicole AA”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. De hecho, el post dejó de estar disponible por algún tiempo.

Aunque el nombre de Betancur no sea tan sonado como el de Karol G, la publicación no fue pasada por alto por el mundo de la farándula y llegó hasta otros países.

Así habrá sido la repercusión, que una presentadora internacional de chismes le dedicó un momento en su programa. Como parte de su respuesta, la comunicadora defendió acérrimamente a la vocalista paisa.

“Karol, más allá de ser una mujer guapísima y muy talentosa, es una mujer que muy poco se encuentra. Es una mujer que no le pide nada a nadie, que trabaja para mantenerse ella sola, que ha logrado muchos sueños ella sola y que no necesita de alguien que le esté dando nada, ella es una mujer feliz”, comenzó diciendo.

Nicole Betancur, modelo e influencer, fue novia de Feid. - Foto: Foto: Instagram @nicolebta

Entre otras cosas, también insistió en que la felicidad de Giraldo no depende de estar con Feid. “Antes de estar con el Ferxxo, se veía muy bien, ella tiene su propia felicidad, es una mujer completa. Comprendan que una mujer no solo es hermosa por su físico sino por lo que es, la belleza es integral”, siguió.

Finalmente, arremetió contra lo que hizo la ex del compositor. “No le sirve de nada ser bonita si es envidiosa y para mí, eso es lo que hizo la ex de Ferxxo, pura envidia”, concluyó.