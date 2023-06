Anuel AA no deja de insistir ni por un segundo; ahora dice que Feid es “su hijo” y así se burla de él

Superar al o a la ex a veces puede ser todo un desafío para muchos. La ‘tusa’, que es ese periodo de tiempo en que se deja atrás una relación del pasado, es vivida de manera diferente por cada persona. Sin embargo, hay quienes rayan en el acoso, la inmadurez o la violencia cuando se ven en situaciones de ese tipo. Anuel AA, en ese orden de ideas, parece no haber superado en lo absoluto a Karol G.

En cada espacio que tiene, el puertorriqueño se refiere a la cantante antioqueña, así como a Feid, quien sería su nuevo novio. “Y esta se la dedico a tu novio, bebé”, dijo recientemente publicando algunas imágenes y parte de una canción. Y es que desde frases en la tarima como “Fuc*, Ferxxo” o “Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar” , el caribeño se ha dedicado en mandarle recados a la nueva pareja.

Emmanuel Gazmey Santiago, Anuel AA, ha sido insistente en las indirectas a Karol G y Feid. - Foto: Instagram: @anuel

A ‘La Bichota’ también se ha dirigido. “Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va a ser… ni anotando mis truquitos en un papel… Te la dedico bebé, Karol G”, se escucha en el tema Mejor que yo.

Asimismo, se leía en la camiseta que usó en Los premios Tu Música Urbano una frase que decía: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Así las cosas, a todo lo anterior se le une un nuevo pronunciamiento. Ahora, el boricua decidió ponerse otra camiseta alusiva al romance entre ‘Ferxxo’ y la artista colombiana. En la prenda blanca se ve la figura de un padre cargando a un bebé, en la que él tiene el rostro en el cuerpo del adulto, y Feid, en la del pequeño.

Lo cierto es que, a pesar de todas las indirectas de Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA), contra Salomón Villada (Feid), este último es quien entró la semana pasada con Karol G agarrado de la mano al Miami Dade Arena previo a un concierto. Es él el que tuvo a los padres de la vocalista antioqueña alentándolo en las gradas. Por el contrario, ya el centroamericano es solo parte del pasado.

Karol G y Feid presumieron estar juntos en Miami. Foto: Twitter. - Foto: Foto: Twitter

Seguidores de Karol G están cansados de la insistencia de Anuel: “Esto es acoso”

En diferentes oportunidades, el intérprete de Ella quiere beber acapara la atención de los internautas, luego de lanzar varias indirectas en las que, de inmediato, se vincula a la estrella colombiana, quien, a propósito, hace poco estrenó su más reciente sencillo musical para la película ‘Barbie’ .

Entonces, desde hace semanas, Anuel AA no tiene problema alguno en recalcar que aún siente algo por Karol G; de hecho, en Instagram, red social donde el cantante acumula más de 34 millones de seguidores, él mismo etiquetó a la intérprete de Provenza en una de sus más recientes composiciones, como si fuese una dedicación para su ex.

Pero eso no es todo, a toda la polémica amorosa también se suma el nombre de Feid, pues se rumora que el antioqueño sería el nuevo hombre que le robó el corazón a Karol y, por ende, todo parece indicar que Anuel no ve a esta unión de la mejor forma, por lo que también envía una que otra indirecta para el que sería el novio de ‘La Bichota’.

El tiempo sigue pasando y lo que, por un momento, parecía que ya se había calmado, nuevamente resurgió. En efecto, el intérprete puertorriqueño, a través de redes sociales, una vez más hizo una indirecta, muy directa, para la mujer estrella del género urbano.

Mediante historias en Instagram, Anuel hizo una publicación de un corto fragmento en el que aparece una mujer hablando sobre el orgullo: “Estamos perdiendo el tiempo por estar dizque de orgullosos, llámame”, dice la dama.

Junto a ello, el puertorriqueño escribió varias palabras con las que no solo los internautas, seguidores y fans relacionaron este mensaje con Karol G, sino que a su vez Feid también tiene su ‘tajada’.

“Mami deja a ese tipo ya, por favor, yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. Llámame, mi reina, que yo te extraño”, escribió el ex de Karol G.

Sumado a esto, el mensaje tiene varios emojis de caras riéndose, enamoradas y corazones, pero lo que más llama la atención es que también aparece un emoji de la bandera de Colombia, razón que dio para pensar que lo más probable es que la reciente publicación en las plataformas digitales sea para la cantante paisa.

Ante esto, parecía que todo sería una publicación más de Anuel AA con indirectas para Karol y Feid, pero, en comparación con otras oportunidades, esta vez los internautas no se aguantaron lo comunicado por el puertorriqueño.

Por lo tanto, varios portales de chismes y entretenimiento se pusieron en la tarea de recopilar el video del Instagram de Anuel para ser nuevamente compartido y fue entonces que, enseguida, los usuarios digitales arremetieron en contra del intérprete de Adicto.

Anuel AA sigue sin superar a Karol G y así lo demuestra en redes sociales. - Foto: Instagram Karol G

Los internautas no se aguantaron más y procedieron a compartir su punto en vista en defensa de Karol G. Varios de los comentarios más relevantes son:

“Normalizan mucho el acoso porque es “famoso”. Esto es ACOSO, no importa de quién venga”; “Primero vuelvo yo con mi ex que Karol G con Anuel”; “Hay que aprender a soltar y dejar de acosar a quien alguna vez, supuestamente, amó”; “Solo lo hace por fama, hipócrita”; “Dios mío. Todos deberíamos unirnos y llevar a Anuel a terapia, así sea por las malas”; “Ese man tiene serios problemas”; “Mor ya está muy cansoncito pues”; “Déjela en paz, acosador”; “Eso no decía cuando le montó los cachos”, se lee en Instagram.