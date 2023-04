“En medio de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo”: Bad Bunny se lució en Coachella y sorprendió acompañado de Post Malone

Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes más destacados y codiciados en el mundo de la industria musical, además de ser uno de lo más influyentes y escuchados en su género, la música urbana o reguetón.

La vida le sigue sonriendo al cantante puertorriqueño, más conocido como el conejo malo; a su lista de triunfos profesionales se suma, ser el primer cantante latino en encabezar la lista del cartel de artistas y bandas presentes en el festival Coachella 2023.

La presentación del artista se llevó a cabo la noche de este viernes 14 de abril, en Indio, California. Benito Antonio Martínez Ocasio le dio inicio a su show proyectando un video, en donde habla en español, y menciona el sueño que se está haciendo realidad para él, al poder estar en tarima en medio de dicho festival, además destacó a algunos artistas que pasaron por dicho escenario antes que él.

“Lo más increíble es que de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo, hoy es la primera vez que muchos me verán, hoy es la primera vez que yo los veo, hoy es la primera vez que un Benito cierra una de esas noches épicas en el Valle de Coachella”, expresó el artista puertorriqueño.

La presentación de Bad Bunny duró al rededor de una hora, en tarima lo acompañaron artistas como Post Malone y el dúo Jowell & Randy. Con los últimos interpreto el éxito conocido como Safaera.

Esta es la primera presentación del artista en medio del festival, ya que se espera un nuevo show del cantante el próximo viernes 21 de abril.

Cuando el artista estaba interpretando uno de sus éxitos, Coco, se bajó de la tarima a saludar a varios de sus seguidores, acompañado de un fuerte esquema de seguridad, allí se pudo observar como Bad Bunny le dio la mano a varios de sus fanáticos y personas presentes en medio del evento; también aprovechó para tomar el celular de uno de los presentes en el público para tomarse una selfie con él.

En medio de su presentación, el cantante puertorriqueño intentó cantar a capela La Canción a duo con el rapero estadounidense, Post Malone, quien junto a su guitarra y un cigarrillo acompaño en tarima a Benito.

Bad Bunny también aprovechó la ocasión para dirigirse a sus fans y a aquellos que estaban viendo su presentación de manera online. El artista aseguró que varias de las cosas que se publican en la prensa son tergiversadas y no lo identifican, en lo absoluto, además mencionó que todos ven una parte de la vida de los famosos por redes sociales, pero en realidad no conocen su corazón, ni la manera como piensa.

“La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así (… ) no saben, lo que pensamos, lo que sentimos, no sabe como en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que siente un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean; y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?”.

Ya agregó “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, usted nunca me va a conocer por un video que se haga viral en TikTok, usted nunca me va a conocer por una entrevista o algo que salió o que dijeron (…) que se cambia el mensaje. Si usted me quiere conocer yo lo invito a mi casa y nos tomamos un par de cervezas”.

En medio de su reflexión, el artista enfatizó que a lo largo de su carrera ha conocido mucha gente linda, pero también ha conocido mucha gente fea, sin embargo, concluyó que “de ambos se aprende”.