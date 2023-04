Piqué contra Shakira: así se ‘cocinó' la sucia jugada que buscaba dejar a la colombiana en la quiebra

Cuando se creía que ya se conocía hasta el más mínimo detalle sobre la separación de Piqué y Shakira, varios secretos se han desvelado tras el viaje de la colombiana y sus hijos a Miami, para comenzar una nueva vida.

Porque cuando Shakira cantaba “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, en su tema con Bizarrap, la Music Session #53, se trataba de algo más que una parodia.

Según varias versiones de la prensa española, Gerard Piqué fue el causante, en parte, de la millonaria deuda que por poco pudo llevarla a la cárcel. Es que la fortuna que tenía la barranquillera fue manejada, durante años, por el exfutbolista y su padre.

El programa ‘Chisme No Like’ reveló que el ex de Shakira se unió a su padre, Joan Piqué, con el fin de manejar las ganancias de la colombiana. Pero, según este espacio, ambos buscaron “desbancarla” y luego “deshacerse de ella”.

La versión indica que aprovechando la extrema confianza que Shakira les tenía, manejaron sus finanzas y crearon empresas en paraísos fiscales a su nombre. Todo con el fin de volverla la única responsable del pago de impuestos. Esa es la razón, dicen, por la que la intérprete quedó tan endeudada.

‘Chisme No Like’ también reveló que Piqué quería abandonar a Shakira luego de arruinarla económicamente, pero que la cantante advirtió la trampa cuando el blaugrana comenzó a salir con Clara Chía y pasó el nombre de la casa que compartían en Barcelona junto a sus hijos a una de las empresas de Joan Piqué.

Ese fue el motivo por el que la colombiana tuvo que desalojar cuanto antes y mudarse a Estados Unidos.

Responde a las críticas

En un video publicado en sus redes sociales, la estrella pop confesó que padece de hipoglucemia. - Foto: Patrick McMullan via Getty Image

La reconocida cantante y actriz estadounidense Ariana Grande no aguantó más las críticas y recientemente se vio obligada a explicar a qué se deben los cambios en su aspecto físico, pues luce más delgada de lo habitual.

En un video publicado en sus redes sociales, la estrella pop confesó que padece de hipoglucemia, una enfermedad que produce que el nivel de glucosa sanguínea baje a tal punto que el organismo no puede cumplir con sus funciones habituales. Además, aprovechó para hablar sobre la afección que padece y las críticas que ha recibido por su reciente pérdida de peso: “Tengo hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa. Sí, me olvido de comer”, explicó.

“No hago esto a menudo. No soy buena en esto y no me gusta, pero solo quería abordar las preocupaciones que tienen sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona a la que le ponen tanta atención sobre su cuerpo”.

Luciendo sin maquillaje y en sudadera, la artista exigió respeto sobre el físico de las personas: “Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexi o no sexi, simplemente no deberíamos decirlo”.

Palabras contra el dolor

Lilia Yaffe narra lo que significó la amarga experiencia del secuestro. - Foto: Cortesía a SEMANA, de la cuenta @yaffelilian

La administradora de empresas y Ph. D. caleña Lilian Yaffe se estrena en el género de la novela con Mariposa azul cobalto, un relato que recoge dos experiencias que la han marcado: el secuestro del que fue víctima y la pandemia.

“Los dos sumados dieron origen a mi novela. En 1999 me secuestraron cuatro meses. Y 20 años después vivimos la pandemia. Tenía una historia que quería ser contada, y la vida en esa crisis mundial me dio el espacio de escribirla, un tiempo de tranquilidad. Necesitaba un tiempo que fuera catalizador de esos sentimientos”, dice.

En el libro narra lo que significó la amarga experiencia del secuestro: “Es muy duro. Un espacio de tiempo en el que todo se congela. Pierdes el nombre y te llamas ‘compa’. No sabes si vas a hacer más cosas, el futuro se vuelve incierto y hay un miedo permanente de morir. Cada vez que iba a perder la esperanza de salir bien, siempre venía esa mariposa azul cobalto al cambuche. Para mí era la presencia de Dios. Después la mariposa toma otro rol, pero el origen del nombre es este: ver esa mariposa venir en momentos muy oscuros”.

“No hay dolor más grande”

"No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie", Maribel Guardia habló de muerte de su hijo, Julián Figueroa. - Foto: Tomada de Instagram @maribelguardia

El pasado 9 de abril, el mundo del entretenimiento despertó con la triste noticia de la muerte repentina de Julián Figueroa, uno de los hijos menores del desaparecido artista mexicano Joan Sebastian.

Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, falleció a los 27 años, víctima de un infarto, dejando una prometedora carrera en la música. En medio de la tragedia, la actriz costarricense, de 63 años, se armó de valor y ofreció una breve declaración ante los medios para agradecer los gestos de solidaridad.

“Dios me bendijo con un hijo, Dios me lo quitó. Que vuele alto. Algún día nos volveremos a encontrar. Yo espero que ahora esté con su papá”, aseguró la artista. “Les pido a todos los que me están viendo que vean a sus hijos crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, concluyó Guardia en medio del llanto.

¿El nuevo amor de Preysler?

¿Será que Vargas Llosa ya es cosa del pasado? - Foto: Jet set

Han pasado cuatro meses desde que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pusieron fin a su relación. Desde entonces, mientras que al escritor se le ha visto en distintos eventos, como su reciente incorporación a la Academia Francesa, en compañía de su exesposa, Patricia Llosa, la socialite filipina se mantenía alejada de los medios.

Sin embargo, según el programa Mamarazzis, Preysler fue vista con el viudo de la duquesa de Alba, el empresario Alfonso Díez, de 72 años, en un conocido restaurante de la capital madrileña en una actitud muy cercana.

Como se recordará, Díez sostuvo una relación romántica con Cayetana de Alba o la duquesa de Alba, una noble y aristócrata española. Pese a que se llevaban 15 años, la relación terminó en matrimonio el 5 de octubre de 2011, tres años después de conocerse y ante la animadversión de los hijos de la duquesa. Y, tras la muerte de ella en 2014, a Díez no se le había visto en ninguna compañía. ¿Será que Vargas Llosa ya es cosa del pasado?

La nueva canción de Juanes

Juanes, el ganador de 26 premios Grammy Latino y vendedor de 16 millones de discos en todo el mundo tiene un 2023 lleno de proyectos. - Foto: Getty Images for The Recording A

Tras el éxito de su trabajo discográfico Origen, con el que obtuvo dos premios Grammy y dio pie a su más reciente gira mundial, el cantante colombiano Juanes se encuentra ultimando los detalles de lo que será su próximo álbum, el cual lanzará el próximo 19 de mayo: Vida cotidiana.

Mientras tanto, ha estado publicando varios sencillos. Hace unos meses compartió con sus seguidores Amores prohibidos, que relata la historia de dos amantes separados por la pandemia. Luego, en marzo, apareció Gris, que el artista calificó como una canción “muy personal y catártica” y “un examen melancólico e introspectivo de las dificultades que enfrenta un matrimonio de larga data por causa de la cuarentena del covid-19 y que lleva a la pareja a transitar un periodo de emociones grises”.

El pasado jueves lanzó Ojalá, un tercer sencillo, que espera aumentar en sus seguidores la expectativa por lo que será la nueva propuesta musical del padre de La camisa negra. El ganador de 26 premios Grammy Latino y vendedor de 16 millones de discos en todo el mundo tiene un 2023 lleno de proyectos, pues, a la par con sus producciones musicales, apoya a nuevos artistas a través de su sello 1S (ONE S). Bajo esta iniciativa viene impulsando la carrera de la joven paisa Antonia Jones.