Joan Sebastian y la historia de las trágicas muertes de tres de sus hijos

Con apenas 28 años, Julián Figueroa, hijo del fallecido artista mexicano Joan Sebastian, fue encontrado muerto el pasado domingo, 9 de abril, producto de un infarto, según reportaron varios medios en México este lunes.

El joven era padre de un niño de tres años, llamado José Julián, que tuvo junto a su pareja, Ime Garza Tuñón.

Era, además, el único descendiente de relación que sostuvieron por varios años la reconocida actriz de telenovelas Maribel Guardia y el cantante mexicano.

Su último mensaje en Instagram fue compartido justamente el sábado 8 de abril, día en que su padre habría cumplido 72 años.

En tono nostálgico el hijo de la estrella mexicana, ganador de varios premios Grammy, aseguró: “Que despacio han pasado 8 años; desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos: Viva el poeta del pueblo. Pero, a mí me me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”.

Según información de varios medios, Julián Figueroa se encontraba, desde hacía varios meses, en una etapa delicada en su matrimonio tras un incidente en el que besó a una fanática y que a la postre afectó a su relación sentimental. “Fue un momento de idiotez”, afirmó el intérprete de La trampa y Volaré a los medios tras lo sucedido. “Yo deseo tener una familia bonita con mi esposa”, apuntó en ese momento.

Julián Figueroa y su madre Maribel Guardia. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Sin embargo, y como parte de una trágica e inexplicable historia familiar, Julián se convirtió en el tercer hijo de Joan Sebastian que fallece. Anteriormente, murieron sus hermanos Trigo Figueroa, en 2006, y Juan Sebastian, en 2010.

Es que el llamado “poeta del pueblo” y “Rey del Jaripeo” murió en 2015 a sus 64 años después de una larga batalla de 16 años con el cáncer de huesos. Fruto de varias relaciones tuvo ocho hijos, y en vida el intérprete de Secreto de amor sufrió las trágicas partidas de dos de ellos: Trigo y Juan Figueroa.

Este lunes, 10 de abril, fue Julián Figueroa, quien falleció de un infarto a sus 28 años y fue encontrado inconsciente en una residencia de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

En 2015, año de la muerte Joan Sebastian, aparecen tres de sus ocho hijos en un homenaje: Marcela, Julián y José Manuel Figueroa. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Años atrás, Trigo Figueroa había muerto casi de la misma edad, a sus 27 años, en 2006 en Texas, Estados Unidos, de un disparo en la cabeza, agredido por un presunto fan de su padre.

Trigo era hijo de Joan Sebastian y su primera esposa, Teresa González, madre también de Juan Sebastián Figueroa y José Manuel Figueroa. La tragedia ocurrió después de un concierto de su padre en ese estado. Producto del dolor de su partida, Joan Sebastian le dedicó el tema Trigo.

Julián Figueroa (izquierda) junto a la productora Carla Estrada y su hermano José Manuel Figueroa. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Yo no estuve presente en el momento preciso del balazo que mató a mi hijo Trigo, lo tuve en mis brazos 50 minutos agonizante, gritando yo auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía”, confesó sobre el hecho Joan Sebastian a los medios de comunicación, tal como lo reportó el programa El gordo y la flaca.

Según se supo en ese momento, el joven no recibió ayuda inmediata por parte de las autoridades por lo que Trigo murió luego en el hospital. “Acepto con resignación lo que la vida me mande”, añadió Joan Sebastian en una conferencia de prensa años atrás.

Cuatro años más tarde, en 2010, su otro hijo, Juan Sebastián, de 30 años, murió también producto de las balas. Fue asesinado a tiros en un club nocturno en Cuernavaca, Morelos, en México. “Como las fotos reviven sonrisas y te transportan a buenos tiempos”, escribió Juan Manuel Figueroa en una nostálgica publicación en Instagram en 2016, junto a fotos de sus dos hermanos difuntos Juan Sebastián y Trigo.