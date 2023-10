En video quedó captada la furia de Maluma cuando un seguidor lo tomó del brazo

La fuerte reacción de Maluma con el fanático

Sin embargo, tal parece que no salió como él esperaba, sino que se convirtió en una situación incómoda . En un momento, Maluma saludó a algunos de sus seguidores y un hombre aprovechó esto para para agarrarlo de la mano, aunque parece que lo hizo con mucha fuerza y esto generó la molestia del paisa.

“La culpa la tiene la gente que se desvive por estas personas que se creen la divina pomada, pero no son nadie si no fuese por el público”, “la gente es tonta que idolatra a esta clase de personajes”, “hay límites que los fans no deben cruzar y más si rayan en el abuso”, fueron algunos de los comentarios.