“Entre payasos nos respetamos”: ‘Suso, el paspi’ se fue con toda contra Daniel Quintero en ‘The Suso’s Show’

“Hay años viejos que tienen esa ropa toda juagada, ¿ustedes no han visto? Como dos tallas más, haga de cuenta Daniel Quintero con Medellín, le quedó grande sí me entienden”, fue el primer dardo que Dany Hoyos en su papel de Suso le lanzó al político haciendo reír a carcajadas a las personas que estaban presentes.

Luego, agregó con un visible gesto de sarcasmo: “¡Ay, me calenté, me calenté!”, por lo que muchos llegaron a pensar que hasta ahí eran sus críticas contra el exalcalde de Medellín, sin embargo, en su intento por lo que parecía ser una disculpa, el humorista agregó: “No, no, no. Yo no hago chistes de Daniel Quintero porque entre payasos nos respetamos”.